Hamburg (www.aktiencheck.de) - Es bleibt vorerst bei der Konsolidierungstendenz an den internationalen Aktienmärkten, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Dabei würden vor allem die in vielen Regionen wieder steigenden Corona-Infektionszahlen die Zuversicht der Anleger belasten. Sollte sich diese Dynamik nicht zeitnah legen, steige die Wahrscheinlichkeit erneuter größerflächiger Lockdowns, wodurch auch wirtschaftlich Rückschläge drohen würden. Derzeit befinde sich nur China weiter auf einem klaren Erholungspfad. So sei das Wachstum des BIP im dritten Quartal auf 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Zu den weiteren Perspektiven in Deutschland würden in dieser Woche der GfK-Konsumklimaindex sowie der ifo-Geschäftsklimaindex Aufschluss geben. Es würden kaum Veränderungen erwartet, so dass eine Abflachung der wirtschaftlichen Erholung in den kommenden Monaten deutlich werde. Neben dem weiter zurückhaltenden privaten Konsum dürften angesichts steigender Unsicherheiten in wichtigen Abnehmerstaaten für deutsche Exporte auch die Sorgen deutscher Industrieunternehmen wieder zunehmen. Daher seien im Laufe der Woche auch die Schnellschätzungen Markit-Einkaufsmanagerindices für die Eurozone und die USA von Interesse. (20.10.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.