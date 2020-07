München (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Pandemie hält weltweit die Gesellschaft und die Kapitalmärkte fest im Griff, so die Experten der PARTNERS VermögensManagement AG.Die Auswirkungen der Corona-Pandemie würden die Konjunktur und die Kapitalmärkte noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Außerdem rücke die für November anstehende Wahl des US-Präsidenten näher. Damit müsse man im Vorfeld von - sicherlich auch überraschenden - politischen Aktivitäten des Amtsinhabers Donald Trump ausgehen. Über ein zwei Billionen US-Dollar schweres Infrastruktur-Programm sei bereits spekuliert worden. Möglicherweise stürze er sich auch wieder auf neue Wirtschaftssanktionen gegen China und/oder Europa, die für Unsicherheiten an den Märkten sorgen würden. Um die Wirtschaft zu stabilisieren, würden die internationalen Notenbanken und politischen Entscheider die Märkte weiterhin mit riesigen Liquiditätsprogrammen versorgen. Schon wegen dieser Programme hätten sich die Börsen aktuell von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abgekoppelt.Sollten sich die Hoffnungen auf ein kräftiges Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr nicht erfüllen, sei eine erneute Kursschwäche an den Kapitalmärkten nicht auszuschließen. Die Tiefststände aus dem März 2020 sollten jedoch nicht mehr getestet werden. Langfristig orientierte Investoren könnten also die im zweiten Halbjahr erwartbaren Schwankungen nutzen und in Schwächephasen bei internationalen Aktien zugreifen. Die Experten würden dabei unverändert ausgesuchte Qualitätsaktien aus defensiven Branchen bevorzugen. (Ausgabe vom 07.07.2020) (08.07.2020/ac/a/m)