Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Die zweite Corona-Welle schürt die Ängste vor einer stagnierenden oder rückläufigen Wirtschaft in Europa, so Andreas Strunk, Research von Grüner Fisher Investments.



Er halte weitere Fiskalmaßnahmen bis Ende 2020 durchaus für möglich. Aktuelle Herausforderungen würden diese jedoch nicht lösen. Mit dem Konzept der QE-Programme und negativen Zinsen würden sich die Zentralbanken von traditionellen Maßnahmen entfernen, welche den Fokus auf Geldmengen und Kreditwachstum gelegt hätten. Somit unterlägen Zentralbanken dem fundamentalen Missverständnis, dass die Kreditnachfrage entscheidend sein könnte für die Vergabe von Krediten. Entscheidend in diesen Zeiten sei jedoch derzeit das Angebot. Die Zentralbanken hätten ihre Inflationsziele in der Vergangenheit immer wieder unterschritten. Inflation, wie es Nobelpreisträger Milton Friedman ausdrücke, sei jedoch ein monetäres Phänomen. Geldmengen würden am stärksten auf eine gesteigerte Kreditvergabe reagieren. Der Zinsunterschied zwischen kurzen und langen Laufzeiten werde somit zum Schlüsselfaktor für die Profitabilität des Kreditgeschäfts - und auch für das zukünftige Wachstum. Mittelfristig sei Strunk der Meinung, dass ein positiver Wirtschaftstrend nicht wegen, sondern trotz der Anleihekaufprogramme einsetzen werde. Die zukünftigen Schritte der Zentralbanken gelte es hierbei weiterhin kritisch zu analysieren und zu hinterfragen. (28.10.2020/ac/a/m)



