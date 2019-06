Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (04.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Nach den Kursverlusten am vergangenen Freitag bleibe der DAX-Titel auf Erholungskurs. Zwar falle das Plus am Dienstagnachmittag mit rund einem halben Prozent nicht mehr ganz so stark aus wie am Vortag, doch die Richtung stimme. Auch charttechnisch betrachtet präsentiere sich die Lage weiterhin positiv.So habe die Wirecard-Aktie am Dienstag die 200-Tage-Linie im Bereich von 144,43 Euro wieder zurückerobert, nachdem das Papier am Freitag kurzzeitig unter die langfristige Trendlinie zurückgerutscht sei. Die horizontale Unterstützung im Bereich von 140 Euro sei auf Xerta-Schlusskursbasis unverletzt geblieben. Trotz des Rückschlags vom Zwischenhoch bei 162,30 Euro aus der Vorwoche bleibe somit auch der seit Ende März gültige Aufwärtstrend intakt.Ein Handelsblatt-Bericht, wonach sich mehrere Staatsanwaltschaften für die Geschäftsbeziehungen von Wirecard und anderen Zahlungsabwicklern zu dubiosen bis kriminellen Trading-Anbietern wie "Option888" interessieren würden, hätten den DAX-Titel am Freitag kurzzeitig bis auf 130,40 Euro einbrechen lassen.In einem Statement habe der Zahlungsdienstleister kurz darauf auf die strenge und fortlaufende Überwachung der Kunden gemäß geltender Gesetze hingewiesen. Zudem seien die Kundenbeziehungen zu "Option888" und anderen fraglichen Kunden bereits im Jahr 2016 von Wirecard aufgekündigt worden, nachdem verdächtige Transaktionen entdeckt worden seien.Die heftige Reaktion auf die Meldung am Freitag habe gezeigt, dass die Anspannung unter den Wirecard-Anlegern sowie die Volatilität der Aktie nach wie vor hoch sei. Angesichts der guten operativen Aussichten und dem intakten Chartbild halte DER AKTIONÄR an seiner positiven Einschätzung für die Wirecard-Aktie fest. Der Titel befindet sich mit einem Kursziel von 200 Euro im Aktien-Musterdepot, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: