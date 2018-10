Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (31.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Auf Basis vorläufiger Zahlen sei Wirecard im dritten Quartal stärker gewachsen als erwartet. Von den Analysten habe es dafür gestern Lob gegeben. Die Anleger hätten trotzdem zurückhaltend reagiert - nach anfänglichen Gewinnen sei die Aktie am Dienstagabend sogar im Minus aus dem Handel gegangen.Einige Anleger hätten offenbar schon bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen am gestrigen Dienstag mit einer erneuten Prognose-Erhöhung gerechnet. So ließe sich jedenfalls erklären, warum die Wirecard-Aktie trotz des starken Umsatz- und Ergebniswachstums im Tagesverlauf ins Minus gerutscht sei.Was Prognose-Erhöhungen betreffe, pflege der Zahlungsabwickler inzwischen eine stolze Tradition. Alleine in diesem Jahr seien die operativen Ziele schon zweimal nach oben angepasst worden. Seit der letzten Erhöhung peile Wirecard für 2018 ein EBITDA von 530 bis 560 Millionen Euro an. Dieser Ausblick sei nach vorläufigen Zahlen bestätigt und zuvor bereits als Zwischenziel der Langfristplanung "Vision 2025" definiert worden. Sollte das Management hier tatsächlich noch einmal nachjustieren, könnte dies bei der Vorlage der endgültigen Quartalsbilanz am 14. November verkündet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:163,90 EUR +3,11% (31.10.2018, 10:05)