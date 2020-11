Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (05.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Dass der Verkauf der Wirecard-Bank und weiterer Kern-Bereiche des insolventen Zahlungsabwicklers kurz vor dem Abschluss stehen solle, habe es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder einmal geheißen. Doch diesmal könnte es tatsächlich so weit sein. Im Rennen seien ohnehin nur noch zwei Bieter.Wie das Branchenportals "finanz-szene.de" unter Berufung auf "gute Quellen" berichte, sollten die Verhandlungen über den Verkauf des Kerngeschäfts von Wirecard nun tatsächlich auf der Zielgeraden sein. Mehr noch: Bei den finalen Gesprächen werde "ein Zuschlag für die spanische Santander immer wahrscheinlicher".Laut den Quellen liege das vor allem am zweifelhaften Ruf des einzigen verbliebenen Mitbieters, dem britischen Telekomkonzern Lycamobile. "Die BaFin tue sich schwer, dem Gegenkandidaten ( ) die mit der Wirecard Bank zum Verkauf stehende Vollbanklizenz anzuvertrauen", schreibe "finanz-szene.de". Laut früheren Medienberichten sei Lycamobile in der Vergangenheit selbst ins Visier der Ermittler geraten - u.a. wegen Geldwäschevorwürfen.Der Verkauf der Wirecard Bank und der angeschlossenen Unternehmensteile wäre ein weiterer Meilenstein bei der Zerschlagung des Skandalkonzerns - schließlich würden diese Assets als Herzstück des insolventen Zahlungsabwicklers gelten. Laut früheren Berichten wolle Insolvenzverwalter Michael Jaffé beim Verkauf mindestens 100 Millionen Euro erlösen.Grundsätzlich sei das Streben nach einem möglichst hohen Verkaufserlös verständlich, schließlich stünden für die Gläubiger Milliarden auf dem Spiel. Die Aktionäre dürften davon allerdings ohnehin nichts sehen, weswegen die Wirecard-Aktie kaum auf die Meldung über den nahenden Verkauf reagiert habe.Langfristig orientierte Anleger lassen weiterhin die Finger von dem Pennystock, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link