Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

119,65 EUR -1,36% (14.03.2019, 13:09)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (14.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach "Wall Street Journal" und "Financial Times" berichte auch die deutsche Wochenzeitung "Die Zeit" in ihrer aktuellen Ausgabe kritisch: Versuche der Aschheimer Zahlungsabwickler, die Ermittlungen in Singapur zu behindern? Laut der Zeitung werfe die Staatsanwaltschaft Singapur dem deutschen Unternehmen vor, "legitime Ermittlungen zu beeinflussen" und "die Ausübung polizeilicher Arbeit zu ersticken". Bei zwei Durchsuchungen der Geschäftsräume im Februar hätten sich die örtlichen Mitarbeiter nicht sonderlich kooperativ gezeigt, so die Ermittler.Zudem habe Wirecard anschließend versucht, juristisch gegen die Polizei vorzugehen. Eine Klage auf Rückgabe der beschlagnahmten Dokumente bzw. zur Einschränkung deren Nutzung sei am Montag von einem Gericht mangels rechtlicher Grundlage abgewiesen worden. Pikant: Nach bisheriger Darstellung von Wirecard habe es in den Büros in Singapur gar keine Durchsuchungen gegeben. Stattdessen habe man sich mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden getroffen, um "umfassendes Unterstützungsmaterial für ihre Ermittlungen" zur Verfügung zu stellen, so Wirecard.Die jüngsten Entwicklungen und Widersprüche würden kein allzu gutes Licht auf Wirecard werfen. Zuvor hätten bereits Meldungen über die Freistellung und das angebliche Verschwinden des für die Region Asien-Pazifik zuständigen Wirecard-Managers für Irritationen gesorgt. Die Hoffnung auf eine zügige Aufklärung der Angelegenheit vom Wochenanfang sei zwischenzeitlich verflogen, einen Großteil der Gewinne habe die Wirecard-Aktie wieder abgeben müssen. Für längerfristige Engagements bleibe die Wirecard-Aktie ein zu heißes Eisen, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:119,85 EUR +0,97% (14.03.2019, 12:52)