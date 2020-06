Die Aussagen des Ministeriums würden darauf hindeuten, dass die Bafin frühzeitig über die Zweifel in Bezug auf Wirecard Bescheid gewusst habe, möglicherweise sogar schon vor dem FT-Artikel vom 30. Januar 2019, der die Wirecard-Aktie erstmals habe einknicken lassen, berichte "Bloomberg" weiter. Behördenchef Felix Hufeld habe sich am Montag mit den Worten entschuldigt, die Bafin sei eine der Institutionen, die für das "komplette Desaster" um Wirecard verantwortlich sei. Als Aufsicht habe die Bafin keine gute Arbeit geleistet. Das vorübergehend von seinem Haus verhängte Leerverkaufsverbot für die Aktie habe Hufeld allerdings verteidigt.



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

2,95 EUR -76,02% (25.06.2020, 12:40)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

2,8915 EUR -75,62% (25.06.2020, 12:56)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (25.06.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard geht das Geld aus - AktiennewsDer Skandal um mutmaßliche Bilanzmanipulationen bringt den DAX-Konzern in existenzielle Nöte, so die Experten von "FONDS professionell".Das Unternehmen wolle deshalb Insolvenz beantragen. Die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) werde vorläufig vom Handel ausgesetzt.Das Drama um den Zahlungsdienstleister erreiche eine neue Dimension. Der schlingernde DSX-Konzern wolle sich für insolvent erklären lassen. "Der Vorstand der Wirecard AG hat heute entschieden, für die Wirecard AG beim zuständigen Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zu stellen", heiße es in der Ad-hoc-Mitteilung.Es werde zudem geprüft, ob auch Insolvenzanträge für Tochtergesellschaften der Wirecard-Gruppe gestellt werden müssten. Die Wirecard-Aktie sei daraufhin zeitweise vom Handel ausgesetzt worden. Das Papier sei unter die Marke von zehn Euro gerutscht. Das Unternehmen habe zuletzt noch mit Banken über eine milliardenschwere Kreditlinie verhandelt. Derweil hätten erste Kunden des Konzerns offenbar die Reißleine gezogen und würden die Geschäftsbeziehung überprüfen.1,9 Milliarden Euro unauffindbarIns Rollen sei das Drama im Frühjahr 2019 durch Berichte der "Financial Times" gekommen, wonach das Unternehmen Geschäfte von Auslandstöchtern in Singapur, Dubai und Irland nicht korrekt verbucht habe. Nachdem eine vor einigen Wochen durchgeführte Sonderprüfung von KPMG Wirecard aber nicht entlastet habe, sondern vielmehr neue Zweifel an Buchungen auf Treuhandkonten auf den Philippinen geweckt habe, habe auch der langjährige Wirecard-Prüfer EY sein Testat unter den Jahresabschluss verweigert. Der Aktienkurs der Aschheimer sei kollabiert. Einige große Deutschlandaktienfonds hätten die Papiere in ihren Portfolios zuvor lange Zeit übergewichtet.Frühe Alarmsignale?Derweil würden Stimmen immer lauter, die darauf verweisen würden, dass es schon früh handfeste Indizien auf Unregelmäßigkeiten bei den Aschheimern gegeben habe. Dennoch habe die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin mehr als ein Jahr gebraucht, um den Verdacht der Marktmanipulation bei Wirecard an die Staatsanwaltschaft zu melden, berichte der Finanznachrichtendienst "Bloomberg". Einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage von Abgeordneten zufolge seien der Bafin bereits Ende Januar 2019 anonym entsprechende Dokumente zugespielt worden.