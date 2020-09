Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,00 EUR +39,28% (02.09.2020, 14:00)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,98 EUR +30,49% (02.09.2020, 14:15)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (02.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nachdem die zweitägige Sondersitzung des Bundestags-Finanzausschusses nicht die erhoffte Klarheit im Wirecard-Bilanzskandal gebracht habe, sei sich die Opposition nun einig: Die politische Aufarbeitung solle ein Untersuchungsausschuss übernehmen.Nach AfD, FDP und Linke hätten sich am Dienstag auch die Grünen dafür ausgesprochen, wie der Grünen-Abgeordnete Danyal Bayaz nach der Sondersitzung des Finanzausschusses in Berlin gesagt habe. FDP, Linke und Grüne hätten zusammen die nötige Stimmenzahl für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und möchten gemeinsam abstimmen.Um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, müsse ein Viertel der 709 Abgeordneten im Bundestag zustimmen - FDP, Grüne und Linke hätten zusammen 216 Sitze. Auf die Stimmen der AfD wollen sich die anderen drei Fraktionen nicht stützen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Untersuchungsausschüsse hätten mehr Rechte als gewöhnliche Bundestagsausschüsse und könnten Zeugen und Sachverständige laden oder Akteneinsicht verlangen. Insbesondere die Opposition hoffe auf hochkarätige Zeugen, neben Finanzminister Olaf Scholz (SPD) also etwa Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die noch im vergangenen Herbst bei einer China-Reise für den dortigen Markteintritt Wirecard geworben habe.Die Wirecard-Aktie steige am Mittwoch über 20 Prozent und nähere sich wieder der Marke von einem Euro an. Der Kurs sei inzwischen jedoch weitgehend abgekoppelt von fundamentalen, juristischen und politischen Entwicklungen - hier seien nur noch die Zocker am Werk.Als seriöses Investment hat die Wirecard-Aktie ausgedient, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link