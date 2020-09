Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,854 EUR +0,47% (17.09.2020, 11:56)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (17.09.2020/ac/a/nw)



Beim insolventen Konzern gehe es derzeit u.a. um die Frage, was im Zuge des Insolvenzverfahrens aus der Wirecard Bank und weiteren Kernstücken des Zahlungsabwicklers werde. Laut Medienberichten befinde sich der Bieterprozess in der finalen Phase. Je länger dieser aber dauere, desto weniger könnte am Ende übrig sein.Zu den verbliebenen Bietern für das Herzstück des insolventen Zahlungsabwicklers würden laut früherer Medienberichte u.a. die Banco Santander, der italienische Finanzdienstleister SIA, der britische Telekom-Konzern Lycamobile und der Finanzinvestor KKR gehören. Speziell Letzterer wolle offenbar nicht warten, ob das Gebot den Zuschlag bekomme. Stattdessen habe KKR zusammen mit dem Wirecard-Rivalen Heidelpay in den letzten Monaten Dutzende Mitarbeiter des ehemaligen DAX-Konzerns abgeworben. Das berichte das Branchenportal finanz-szene.de am Donnerstag unter Berufung auf Insider.Insolvenzverwalter Michael Jaffé wolle angeblich mindestens 100 Mio. Euro für die Wirecard Bank und die angeschlossenen Kern-Assets des Aschheimer Konzerns. Doch mit jedem Mitarbeiter und jedem Kunden, der vor dem Verkauf abspringe, sinke der Wert tendenziell. Ein zügiger Verkauf wäre also im Interesse der Gläubiger, deren Forderungen sich auf 3,2 Mrd. Euro summieren würden. Für etwaige Schadenersatzansprüche der Anleger sehe es dagegen ohnehin düster aus - dafür dürften die Erlöse aus der Zerschlagung des Konzerns hinten und vorne nicht reichen. Einige Kanzleien wollten daher den Wirtschaftsprüfer EY in die Pflicht nehmen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2020)