Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

114,90 EUR -1,71% (06.12.2019, 12:42)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

115,05 EUR -1,46% (06.12.2019, 12:57)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (06.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach den Negativ-Berichten der "Financial Times" (FT) zu Jahresbeginn habe Wirecard selbst schwere Vorwürfe gegen das Blatt erhoben und klage. Tatkräftige Unterstützung bekomme das Aschheimer Unternehmen dabei von der Börsenaufsicht BaFin. Doch ein Pressebericht zeige nun: Die Beweislage sei dünn.BaFin sei dem deutschen Zahlungsabwickler zur Seite gesprungen. In einer bis dato einmaligen Aktion habe sie am 18. Februar ein Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien verhängt und Anfang April eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Marktmanipulation bei der Staatsanwaltschaft München I nachgelegt. Diese liege mittlerweile der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) vor und enthalte nur "dünne Indizien" gegen Dan McCrum und Stefania Palma, die beiden FT-Autoren, gegen die sich die Anzeige u.a. richte. Der von Wirecard erhobene Vorwurf, die FT habe sich mit Spekulanten verbünde, finde sich in der Strafanzeige allenfalls als Vermutung wieder. Das Zusammenspiel von bestimmten Abläufen an der Börse und negativen Presseberichten sei "außergewöhnlich" gewesen und wecke den Verdacht, dass mehrere Händler vorab über die FT-Berichte informiert waren, erkläre die BaFin gegenüber der SZ.Auf die Kursentwicklung der Wirecard-Aktie wirke sich der SZ-Artikel am Freitagvormittag kaum aus. Wer auf ein Comeback spekuliere wisse jedoch inzwischen, dass der Zwist mit der FT und die daraus resultierenden Untersuchungen die starke operative Entwicklung des Zahlungsabwicklers aktuell in den Schatten stellen würden, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: