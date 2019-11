Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (05.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Bevor das Aschheimer Unternehmen am Mittwochmorgen die Zwischenbilanz für das dritte Quartal vorlege, überrasche Wirecard am Dienstag zunächst noch mit einer Übernahme. Die solle nichts geringeres als den Markteintritt in China ermöglichen.Per Ad-hoc-Meldung habe Wirecard am Dienstag die schrittweise Übernahme des chinesischen Zahlungsabwicklers Allscore Payment mit Sitz in Peking verkündet. Demnach wolle der DAX-Konzern zunächst 80% der Anteile übernehmen. Die verbleibenden 20% könne Wirecard nach zwei Jahren über eine Call-Option erwerben. Ein entsprechender Rahmenvertrag sei bereits unterzeichnet worden. Die Kosten beziffere Wirecard noch insgesamt auf bis zu 74,2 Mio. Euro.Besonders interessant für Wirecard sei dabei wohl v.a. das umfangreiche Lizenzpaket der Chinesen. Der chinesische Payment-Markt sei sehr wachstumsstark, für westliche Unternehmen bislang jedoch weitgehend tabu. Erst vor wenigen Wochen sei dem US-Zahlungsdienst PayPal als erstem ausländischen Unternehmen der Markteintritt gelungen. Nun folge auch Wirecard.Trotz der positiven Aussichten im Zuge des Markteintritts in China würden die Anleger am Dienstag verhalten auf die Meldung reagieren. Die Unsicherheit unter den Investoren bleibe nach den wiederholten FT-Angriffen groß. "Der Aktionär" setze aber weiterhin auf die Wirecard-Aktie, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link