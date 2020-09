Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Aus den Sitzungen des Bundestags-Finanzausschusses sei bekannt geworden, die unabhängige Abschlussprüferaufsichtsstelle Apas, die auch die angeschlossene Wirecard-Prüferin EY beaufsichtige, sei frühzeitig über bilanzielle Unstimmigkeiten bei dem Zahlungsdienstleister informiert gewesen, berichte die "Berliner Zeitung".Wie das Blatt berichte, habe EY bereits am 13. Februar 2019 eine Warnung bezüglich erheblicher Unregelmäßigkeiten bei Wirecard an die Apas übermittelt. FDP-Finanzpolitiker Florian Toncar habe zu den Vorgängen aus der nicht öffentlichen Sitzung des Bundestags-Ausschusses geäußert: "Die Apas hat bestätigt, dass EY im Hinblick auf die Bilanz 2018 auf unerklärliche Vorfälle bei Wirecard in Singapur hingewiesen hat. Die Apas ist aber nicht gegen EY vorgegangen, weil sie die Meldung für ein regionales Problem gehalten hat."Außerdem habe Wirecard damals selbst eine Untersuchung eingeleitet, daher habe die Apas keine Notwendigkeit mehr gesehen, der Sache nachzugehen. Toncar habe der Zeitung weiter gesagt: "Das ist durchaus auffällig, denn solche Meldungen erfolgen eher selten und sind sicher keine Routine."Die Apas prüfe die Einhaltung berufsrechtlicher Pflichten von Abschlussprüfern bei Unternehmen von öffentlichem Interesse - dazu gehöre auch die Wirecard AG.Der mittlerweile aus dem DAX geflogene Zahlungsdienstleister habe im Juni Luftbuchungen von 1,9 Mrd. Euro eingeräumt und in der Folge Insolvenz angemeldet. Die Münchner Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass das Unternehmen seit 2015 Scheingewinne ausgewiesen habe, und ermittle wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. EY stehe unter erheblichen Druck, weil das Unternehmen die Jahresbilanzen bei Wirecard seit 2009 geprüft und testiert habe.Der Insolvenzverwalter verwerte die Assets der Wirecard. Doch je mehr Fakten über die Prüfungsversagen und Versäumnisse der Aufsicht ans Tageslicht kommen würden, umso kleiner seien die Chancen auf nennenswerte Erlöse. Ein zügiger Verkauf wäre also im Interesse der Gläubiger, deren Forderungen sich auf 3,2 Mrd. Euro summieren würden.Für etwaige Schadenersatzansprüche der Anleger sehe es dagegen ohnehin düster aus - dafür dürften die Erlöse aus der Zerschlagung des Konzerns hinten und vorne nicht reichen. Einige Kanzleien wollen daher den Wirtschaftsprüfer EY in die Pflicht nehmen, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link