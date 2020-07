Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im Bilanzskandal um Wirecard würden nach und nach neue Erkenntnisse ans Licht kommen - zuletzt etwa, dass der Zahlungsdienstleister womöglich bereits seit Jahren die Bücher frisiert habe, um Schwächen im Kerngeschäft zu überdecken. Für ein klareres Bild könnten zudem Einblicke in die Prüfberichte von EY sorgen.Gläubiger und Aktionäre hätten unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, die normalerweise streng geheimen Abschlussberichte von Wirtschaftsprüfern einzusehen. Das könnte im Fall Wirecard große Bedeutung haben, sage Wirtschaftsprofessor Kai-Uwe Marten von der Universität Ulm der Nachrichtenagentur dpa-AFX. Seines Wissens nach wäre es das erste Mal, dass dieses Recht angewandt würde. Eingeführt worden sei der entsprechende Paragraf 321a des Handelsgesetzbuches vor 16 Jahren infolge diverser Skandale."All jene, die Forderungen haben - etwa Banken und Lieferanten, in bestimmten Fällen aber auch Aktionäre - können Einsicht in die Prüfungsberichte der vergangenen drei Jahre beantragen, sobald das Insolvenzverfahren eröffnet ist", so Marten. Für Aktionäre sei die Hürde allerdings hoch: Sie müssten ein Prozent des Unternehmens oder Aktien im Wert von mindestens 100.000 Euro halten, um Zugriff auf die Berichte zu erhalten.Die Einsicht in die Prüfberichte könnte mehr Klarheit darüber liefern, welche Rolle die Wirtschaftsprüfer von EY im Bilanzskandal bei dem Zahlungsabwickler gespielt hätten. Das Unternehmen habe seit dem Jahr 2009 die Bücher von Wirecard geprüft und testiert - und sehe sich deshalb nun selbst mit Klagen von Aktionären konfrontiert.Dennoch stehe die Frage im Raum, ob Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden nicht viel genauer hätten hinschauen müssten. Denn Zweifel an der Bilanz von Wirecard habe es bereits seit Jahren gegeben. Diese seien jedoch viel zu lange ignoriert oder als Masche von Leerverkäufern abgetan worden.Die Quittung dafür hätten Anleger und Gläubiger bekommen, die jetzt auf milliardenschweren Verlusten sitzen würden. Die Wirecard-Aktie schwanke derweil wie wild und tauge allenfalls noch als Casino-Ersatz.Langfristig orientierte Anleger meiden die Papiere des Noch-DAX-Unternehmens, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2020)