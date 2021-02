Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,487 EUR -2,60% (02.02.2021, 20:18)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Deutschland Wirecard-Aktie:

WDI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol Deutschland: WDI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (02.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol Deutschland: WDI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei noch nicht einmal acht Monate her, seit Deutschlands Zahlungsdienstleister Nummer Eins implodiert sei: Wirecard habe im Juni 2020 einräumen müssen, dass mehrere Milliarden in der Bilanz nie existiert hätten. In der Folge hätten Vorstände ins Gefängnis gehen müssen oder seien spurlos verschwunden. Wirtschaftsprüfern werde seitdem misstraut, und auch der Chef der Aufsichtsbehörde BaFin müsse sich einen neuen Job suchen. Das jüngste Opfer sei eine Dame.Bis wenige Wochen vor dem Platzen des Wirecard-Skandals hätten mehrere Analysten in verschiedenen Bankhäusern zu Wirecard gehalten. Unerschütterlich hätten sie an ein gutes Ende des mehrfach verschobenen Jahresabschlusses für 2019 geglaubt. Selbst als "Der Aktionär" im Mai bei Kursen knapp unter 90 Euro zum Ausstieg raten habe, hätten einige Experten weiterhin auf Wirecard-Kursziele von 180 bis 240 Euro beharrt.Eine der tapfersten Verfechterinnen des Skandal-Konzerns sei Heike Pauls von der Commerzbank gewesen. Die Analystin habe immer treu an der Seite von Wirecard gestanden: Kritische Berichte über den Zahlungsabwickler habe sie als Falschmeldungen abgetan und selbst wenige Wochen vor dem Kollaps noch eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 230 Euro für die Wirecard-Aktie ausgesprochen.Wie der "Spiegel" berichtet habe, habe Pauls die Führung des Zahlungsabwicklers zwischenzeitlich auch mit brisanten Informationen versorgt, die sie eigens am Kapitalmarkt eingesammelt habe. Im Januar habe die Commerzbank die Research-Abteilung bereits neu strukturiert und die Analystin ihrer Aufgaben enthoben, nun habe man mitgeteilt: "Die Commerzbank hat das Arbeitsverhältnis beendet.""Der Aktionär" hält Leser auf dem Laufenden. Die Wirecard-Aktie bleibt derweil für Anleger tabu, so Martin Mrowka. (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link