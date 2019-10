Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX).







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) von 162 auf 140 Euro.Das Aschheimer Unternehmen sehe sich nun wieder mit Betrugsvorwürfen konfrontiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die "Financial Times" habe gestern erneut einen Bericht veröffentlicht, der Wirecard wider der Bilanzmanipulation bezichtige. Im Wesentlichen gehe es nun um Wirecards Partnerunternehmen Al Alam Solutions aus Dubai. Der deutsche Zahlungsdienstleister habe die Vorwürfe als "falsch und verleumderisch" umgehend zurückgewiesen. Auch wenn sich die Wirecard-Aktie - wie die den bisherigen Vorwürfen auch - nun wieder erhole, dürfte das Wechselspiel aus Betrugsvorwürfen, Kurseinbruch und Wirecards Reaktionen darauf kein Ende finden. Wirecard sei es demnach, trotz mehrere Bekundungen zur Besserung, offenbar noch nicht gelungen, Zweifel bei den Anlegern auszuräumen.Markus Jost, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Wirecard-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 162 auf 140 Euro reduziert. (Analyse vom 16.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link