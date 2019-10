Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

120,65 EUR -1,51% (17.10.2019, 09:52)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

118,95 EUR -2,62% (17.10.2019, 10:08)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (17.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach einem erneuten Negativ-Bericht der "Financial Times" (FT) und dem daraus resultierenden Kursrutsch der Wirecard-Aktie habe sich nun Vorstandschef und Großaktionär Markus Braun zur Sache geäußert. Der Fokus liege für ihn allerdings ohnehin anderswo."Die Darstellung im Artikel ist inhaltlich substanzlos und falsch", so Braun am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Alle Geschäftsbeziehungen, die in unseren Abschlüssen verbucht wurden, sind natürlich authentisch." Zuvor hatte die FT am Dienstag zum wiederholten Male Zweifel an den Kundenbeziehungen und Bilanzierungspraktiken des deutschen Zahlungsabwicklers angemeldet.CEO Braun, der mit einem Anteil von 7% gleichzeitig auch größter Wirecard-Aktionär sei, richte seinen Fokus aber ohnehin lieber auf das Tagesgeschäft und die operative Entwicklung seines Unternehmens. Und da sehe er durch die wiederholten Angriffe "keine Risiken". Mit Blick in die Zukunft gebe sich der Vorstandschef kämpferisch: "Wir werden uns nicht davon abhalten lassen, uns auf die Weiterentwicklung unseres starken operativen Geschäfts zu konzentrieren."Brauns Optimismus und die zweifelsohne starke operative Entwicklung von Wirecard in allen Ehren. Doch v.a. Anleger, die noch nicht so lange dabei seien, hätten angesichts der wiederholten Vorwürfe und der enormen Volatilität bislang nur wenig Freude mit der Aktie. Zudem sei die Gefahr groß, dass die FT - wie bereits in der Vergangenheit - weitere Negativ-Schlagzeilen nachlege und damit für neuen Druck auf den Aktienkurs sorge.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link