Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,4272 EUR -10,80% (13.08.2020, 14:53)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,4322 EUR -11,04% (13.08.2020, 14:37)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (13.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einem aktuellen Börsen.Briefing. die Aktie des Payment-Dienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Causa Wirecard wandle sich vom Finanz-Skandal immer mehr zum Kriminalstück. Entsprechend werde nun öffentlich nach dem verschwundenen Ex-Vorstand Jan Marsalek gesucht. Am Mittwoch-Abend sei die Fahndung auch im ZDF bei "Aktenzeichen XY..." gekommen.Das Bundeskriminalamt (BKA) suche bereits seit vergangener Woche per Steckbrief nach dem Manager. "Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt gegen Jan Marsalek wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, des besonders schweren Falls der Untreue sowie weiterer Vermögens- und Wirtschaftsdelikte", heiße es im Fahndungsaufruf, bei dem der Manager auch mit Bart zu sehen sei. Bei Interpol gehöre er nun zu den meistgesuchten Verbrechern.Seit seiner Entlassung bei Wirecard - kurz vorm Platzen des Milliarden-Bluffs - am 22. Juni sei Marsalek verschwunden. Zunächst sei Marsalek auf den Philippinen vermutet worden. Heute sei bekannt geworden, dass die Reiseunterlagen des Flüchtigen dort gefälscht worden seien. Gegen zwei Verdächtige von der philippinischen Einwanderungsbehörde werde ermittelt. Die Beamten hätten offenbar falsche Einträge in die Datenbank des Immigrationsbüros eingegeben und so eine falsche Spur gelegt. "Die Einträge für den 23. und 24. Juni 2020 sind beide falsch und sollten offenbar nur eine Ablenkung sein, um die Aufmerksamkeit der europäischen Behörden auf die Philippinen und nicht auf deren eigene Gerichtsbarkeit zu lenken", so die Behörde.Zuletzt sei vermutet worden, Marsalek sei über das österreichische Klagenfurt und das estländische Tallinn nach Weißrussland geflohen. Angeblich besitze er sechs österreichische Pässe. Mittlerweile dürften wohl noch andere Pässe hinzugekommen sein.Einen außerordentlichen "Tod" sterbe auch Wirecard - als DAX-Unternehmen. Die Deutsche Börse habe nämlich ihre Regeln für die Auswahlindices geändert. Demnach könnten (müssten) insolvente Unternehmen die Indices DAX SDAX und TecDAX in kurzer Zeit verlassen. Für Wirecard würden die DAX-Glocken zum letzten Mal am 21. August läuten.Die Wirecard-Aktie verliere heute mal wieder zweistellig und koste zeitweise nur noch 1,40 Euro. Das bisherige Allzeit-Tief sei im Xetra-Handel Ende Juni bei 1,08 Euro markiert worden. Eine nachhaltige Zwischenerholung, wie man es oft bei anderen Pleite-Unternehmen beobachten kann, dürfte bei Wirecard unwahrscheinlich sein, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einem aktuellen Börsen.Briefing. (Analyse vom 13.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link