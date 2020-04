Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Eigentlich sollte die Veröffentlichung des Prüfberichts von KPMG für Entlastung von den Bilanzvorwürfen der vergangenen Monate sorgen. Gemessen an der Kursreaktion der Aktie habe sie sich für Wirecard jedoch zum Desaster entwickelt. Die Talfahrt setze sich auch am Mittwochmorgen fort. Rufe nach Konsequenzen würden da nicht lange auf sich warten lassen.Als einer der Ersten habe sich der aktivistische Investor Christopher Hohn mit seinem Hedgefonds TCI Fund Management zu Wort gemeldet: Das Wirecard-Management habe den Prüfern nicht die notwendigen Dokumente zugänglich gemacht, um die fraglichen Umsätze im Dritt-Partnergeschäft zu verifizieren. Nun sei es die "rechtliche Pflicht" des Aufsichtsrates zu intervenieren.Einen konkreten Vorschlag liefere TCI gleich mit: Der Aufsichtsrat müsse Vorstandschef Markus Braun von allen Management-Aufgaben entbinden, heiße es in einem Brief der Fondsgesellschaft an das Kontrollgremium, aus dem die Nachrichtenagentur Bloomberg zitiere.Andernfalls müsse der Aufsichtsrat die alleinige Verantwortung für die Untersuchung übernehmen und sicherstellen, dass diese ohne Einflussnahme des Managements beendet werden könne. Nur so könnten die nach wie vor ungeklärten Anschuldigungen ausgeräumt werden, so Hohn in seinem Brief weiter.Doch auch bei vielen Anlegern auf der Long-Seite drohe die Stimmung nun zu kippen. Die Kommentare in den sozialen Medien und auch die Leserzuschriften an den "Aktionär" würden Enttäuschung, Unverständnis und Wut über das Gebaren des DAX-Konzerns offenbaren.Die Großaktionäre von Wirecard könnten mit der gegenwärtigen Situation ebenfalls nicht zufrieden sein - allen voran die beiden deutschen Fondsgesellschaften DWS und Union Investment. Sie würden mit 5,95 beziehungsweise 4,10 Prozent der Stimmrechte zu den größten Anteilseignern gehören und seien mit diversen Fonds teils üppig bei Wirecard investiert. Auch wenn sie ihren Unmut höchstwahrscheinlich weniger lautstark und öffentlich kundtun würden als Hohn und einige Kleinaktionäre, dürfte es bei der Hauptversammlung von Wirecard am 2. Juli heiß hergehen - sofern dieser Termin nicht auch noch verschoben werde.Nach dem gestrigen Kursrutsch um rund 26 Prozent setze sich die Talfahrt der Wirecard-Aktie am Mittwochmorgen zu Handelsbeginn fort. Die Wirecard-Aktie taumelt damit immer weiter in Richtung des Krisentiefs von Mitte März - ein heftiger Rückschlag für jede Comeback-Spekulation, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2020)