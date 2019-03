Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

121,65 EUR -3,14% (27.03.2019, 11:50)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (27.03.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Der Zahlungsabwickler sehe sich nach einer externen Untersuchung wegen Vorwürfen rund um die fehlerhafte Buchung von Umsätzen (mehrere Berichte der Financial Times) weitgehend entlastet, woraufhin der DAX-Titel einen Kurssprung von 26,3% (26.03.) verzeichnet habe. Die Prüfung durch die Kanzlei Rajah & Tann aus Singapur habe zu keinen Feststellungen zum sog. Round-Tripping (angebliche Scheinumsätze mit verschobenen Geldern) oder Korruption geführt, wie Wirecard gestern mitgeteilt habe. Auch hätten sich keine Erkenntnisse zu einer strafrechtlichen Verantwortung der deutschen Konzernzentrale ergeben. Jedoch hätten sich einzelne Angestellte in Singapur möglicherweise nach lokalem Recht strafbar gemacht.Darüber hinaus stelle der Prüfbericht zwar Unregelmäßigkeiten in Singapur fest, diese würden sich aber mit den Aussagen von Wirecard-Vorstandschef Markus Braun decken. Die Buchungsfehler würden sich aber laut Unternehmensaussagen in Grenzen halten und hätten keine wesentlichen Auswirkungen auf die Geschäftsabschlüsse. Aufgrund der Bilanzkorrekturen kündige Wirecard aber an, die Bekanntgabe der endgültigen Zahlen für 2018 vom 04.04. auf den 25.04. zu verschieben. Das Ergebnis des Untersuchungsberichts hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung der Wirecard-Aktie, so der Analyst von Independent Research.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, belässt daher seine Erwartungen unverändert und bestätigt bei einem ebenso unveränderten Kursziel von 115 Euro sein "verkaufen"-Rating, da er die Wirecard-Aktie aus fundamentaler Sicht für überbewertet hält. (Analyse vom 27.03.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:120,60 EUR -3,52% (27.03.2019, 11:35)