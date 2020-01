Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

113,05 EUR +1,16% (09.01.2020, 12:47)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

113,05 EUR +0,44% (09.01.2020, 13:02)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (09.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Bilanzvorlage für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2019 stünden beim Aschheimer Unternehmen erst am 8. April auf der Agenda, doch nach Einschätzung der Schweizer Investmentbank UBS könnte es bei Wirecard schon bedeutend früher spannend werden. Bereits Ende Januar könnte der deutsche Zahlungsabwickler demnach vorläufige Zahlen präsentieren, so Analyst Hannes Leitner mit Blick auf die Veröffentlichungspraxis des Unternehmens in den vergangenen Jahren. Dann werde sich zeigen, ob Wirecard das angestrebte operative Ergebnis (EBITDA) im Bereich von 765 bis 815 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2019 erreicht habe. Die UBS erwarte mit 790 Mio. Euro einen Wert in der Mitte der Spanne.Die beherrschenden Themen seien aber die laufenden Ermittlungen in Singapur und der Bilanz-Sonderprüfung. Bis zu deren Abschluss dürfte der Druck auf die Wirecard-Aktie hoch bleiben und der Bewertungsabschlag kaum aufzuholen sein, so der Analyst. Dem ungewissen Ausgang beider Untersuchungen trage Leitner er mit einer erneuten Kurszielsenkung für die Wirecard-Aktie von 151 auf 136 Euro Rechnung. Das "neutral"-Rating habe er bestätigt. Damit sei die UBS deutlich vorsichtiger als die übrigen von Bloomberg befragten Analysten.Auch "Der Aktionär" gehe davon aus, dass der Ausgang der Bilanz-Sonderprüfung die weitere Kursentwicklung der Wirecard-Aktie maßgeblich beeinflussen werde, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: