Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (14.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Aschheimer Unternehmen habe am Donnerstagmorgen vorläufige Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Während der Coronakrise seien Umsatz und Ergebnis jeweils um rund ein Viertel gewachsen. "Wir sind gut in das neue Geschäftsjahr gestartet", habe Finanzvorstand Alexander von Knoop gesagt. Speziell das Neukundengeschäft entwickle sich weiterhin stark. Die Prognose für das laufende Gesamtjahr sei daraufhin erneut bestätigt worden. Demnach solle das EBITDA 2020 im Bereich von 1,0 bis 1,12 Mrd. Euro landen.Pläne für einen umfangreichen Vorstandsumbau hätten der Wirecard-Aktie zu Wochenbeginn Rückenwind geliefert. Meldungen über eine Ausweitung der BaFin-Untersuchung sowie über erste Anlegerklagen gegen das Unternehmen häötten die Erholung allerdings abgewürgt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:85,62 EUR -1,13% (13.05.2020, 17:35)