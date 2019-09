Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (23.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) weiterhin zu kaufen.Bei Wirecard habe in der vergangenen Woche eine Meldung die nächste gejagt. Eine Studie des US-Analysehauses Bernstein wäre da beinahe in Vergessenheit geraten - dabei sei deren Inhalt durchaus brisant.In besagter Studie habe Analystin Harshita Rawat die Payment-Branche nach potenziellen Übernahmen abgeklopft. Nach Gesprächen mit Branchenexperten und einer Auswertung vergangener Übernahmen habe sie zwei Liste erstellt: Eine mit Unternehmen, die geschluckt werden könnten, und eine mit möglichen Käufern.Die Namen auf der ersten Liste würden von kleinen, weniger bekannten Firmen wie Lightspeed, Afterpay und PhonePe bis hin zu Milliardenkonzernen wie Ingenico, Nexi und Worldpay reichen. Aufhorchen lasse, dass Rawat auch den DAX-Konzern Wirecard als mögliches Übernahmeziel in der Branche identifiziert habe.Zu den attraktivsten Zielen im Sektor zähle die Analystin allerdings eher den niederländischen Wirecard-Rivalen Adyen oder die US-Unternehmen Square, Stripe oder Shopify. Als mögliche Käufer kämen laut Bernstein beispielsweise Fiserv, Fidelity National (FIS), Global Payments, Paypal oder die Alibaba-Tochter Ant Financial in Betracht.Hinzu komme, dass potenzielle Bieter in aller Regel auch noch eine saftige Übernahmeprämie oben drauf packen müssten, um die bisherigen Anteilseigner zum Verkauf zu bewegen. Ein Hinderungsgrund sei das allerdings nicht, wie ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeige.Mit der Übernahme von Worldpay durch FIS sowie von First Data durch Fiserv habe es alleine in diesem Jahr bereits zwei milliardenschwere Mega-Deals sowie zahlreiche weitere Fusionen und Übernahmen in der Payment-Branche gegeben. Dabei hätten auch Banken und Private-Equity-Unternehmen ein Auge auf den Sektor geworfen."Der Aktionär" sei überzeugt: Das Übernahmefieber habe zu den teils deutlichen Kurssteigerungen vieler Payment-Aktien beigetragen und dürfte auch in Zukunft noch für Kursfantasie in der Branche sorgen. Während die Aktien von Adyen und Square jüngst ausgestoppt wurden, gilt die Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie auch weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link