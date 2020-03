Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (17.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), senkt aber das Kursziel von 145 auf 102 Euro.Das Aschheimer Unternehmen habe nun zunächst einen Teilerfolg im Zusammenhang mit den durch die "Financial Times" erhobenen Vorwürfen erzielt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Ein endgültiger "Freispruch" stehe allerdings noch aus, so dass hier durchaus noch ein Restrisiko bestehe. Während die (noch spärlichen) Eckdaten zum Geschäftsjahr 2019 Donies Prognosen etwas übertroffen hätten, dürfte das Geschäftsjahr 2020 auch bei Wirecard durch die Coronavirus-Pandemie belastet werden. Donie gehe daher davon aus, dass die EBITDA-Guidance nicht ganz erreicht werde und habe seine Planung entsprechend reduziert.Unter Berücksichtigung dieser Reduzierung, der immer noch bestehenden Restrisiken aus der Sonderuntersuchung sowie der aktuellen Schwäche an den Aktienmärkten senkt Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, sein Kursziel für die Wirecard-Aktie von 145 auf 102 Euro, bestätigt aber seine Kaufempfehlung für den Titel, denn der dynamische Wachstumskurs des deutschen Zahlungsabwicklers dürfte sich weiter fortsetzen. (Analyse vom 17.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: