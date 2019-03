Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

101,65 EUR -6,91% (21.03.2019, 19:39)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (21.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Super Einstiegskurs! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" zum Kauf der Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Es gebe wieder neue Vorwürfe seitens der "Financial Times". Der Aktienprofi verweise darauf, dass der neue Artikel keine großen Auswirkungen auf den Kurs der Wirecard-Aktie gehabt habe. Man zeige sich seiner Meinung nach resistent gegen diese Artikel. Es sei immer der gleiche Vorwurf mit ein paar neuen Details. Jetzt gehe es darum, was der Vorstandschef gewusst habe. Der Börsenexperte finde, dass es unerheblich sei. Es werde sich ohnehin in einigen Wochen aufklären, wenn der Abschlussbericht vorliege. Laut dem Aktienprofi werde man den Kurs von 170 Euro, bei dem die Wirecard-Aktie vor der ganzen Artikel-Serie notiert habe, wieder sehen, auch wenn es ein bisschen dauern werde.Wer damit leben kann, dass ab und zu ein neuer Artikel kommt und wer an die Story von Wirecard glaubt, für den gibt es aktuell einen super Kurs für den Einstieg in die Wirecard-Aktie, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.03.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:101,10 EUR -5,60% (21.03.2019, 17:35)