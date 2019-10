Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (15.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der DAX-Titel sacke am Dienstagmorgen zeitweise um über 20 Prozent ab. Ursächlich sei ein neuer kritischer Bericht der "Financial Times" (FT), der die Geschäfts- und Bilanzierungspraktiken von Wirecard erneut in Zweifel ziehe.Diesmal würden sich die Vorwürfe allerdings nicht auf die Niederlassung in Singapur beziehen, wo Wirecard zwischenzeitlich bereits Buchungsfehler eingeräumt habe. Stattdessen nehme der streitbare FT-Autor Dan McCrum diesmal die Geschäfte in Dubai und Irland ins Visier. Interne Dokumente hätten in diesen Regionen auf überhöhte Umsätze hingedeutet, habe es dort geheißen.Der Zahlungsdienstleister habe umgehend reagiert und den Bericht als "falsch und verleumderisch" zurückgewiesen. Alle Zahlen - auch zu Dubai - seien im Rahmen des Konzernabschlusses geprüft worden.Die Wirecard-Aktie könne sich daraufhin zwar etwas von ihrem Tagestief von minus 23 Prozent absetzen, bleibe aber dennoch massiv unter Druck.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: