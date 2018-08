Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (09.08.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse der DZ BANK:Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist Spezialist für die Digitalisierung von Zahlungsprozessen und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Anbietern auf dem Gebiet des elektronischen Zahlungsverkehrs, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen unterstütze seine Kunden dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Eine globale Multi-Channel-Plattform stelle ihnen dazu internationale Zahlungsakzeptanzen und Zahlungsverfahren mit flankierenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Verfügung. Darüber hinaus biete die deutsche Gesellschaft für ihre Kunden die komplette Infrastruktur, um ihnen die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen bereitzustellen. In den vergangenen Jahren seien die Geschäfte glänzend gelaufen und Wirecard habe dynamische Ergebniszuwächse verzeichnet.Im Geschäftsjahr 2017 habe der Konzern mit seinen Produkten und Dienstleistungen Umsätze von 1,49 Mrd. Euro (+44,8%) erzielt und dabei ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 412,613 Mio. Euro (+34,2%) erwirtschaftet. Der Nettogewinn habe bei 259,7 Mio. Euro gelegen. Rechne man den positiven Sonderertrag aus dem Vorjahreswert heraus, habe sich der Profit damit um 46,8% erhöht. Im ersten Halbjahr 2018 habe sich die positive Geschäftsentwicklung fortgesetzt. Laut vorläufigen Zahlen habe sich der Umsatz um 45,8% auf 897,3 Mio. Euro erhöht. Das EBITDA sei um 39,1% auf 245,5 Mio. Euro geklettert. Den ausführlichen Halbjahresbericht wolle Wirecard am 16. August veröffentlichen.Bei Vorlage der vorläufigen Zahlen habe sich der Vorstand bezüglich der weiteren geschäftlichen Perspektiven sehr optimistisch gezeigt und seine Prognose für das Gesamtjahr 2018 bestätigt. Das EBITDA solle demnach 520 bis 545 Mio. Euro erreichen. Das entspräche einem Anstieg von mindestens 69,2%.Das derzeitig starke Momentum könnte sich fortsetzen und Wirecard in der Gunst der Investoren weiterhin hoch im Kurs stehen. Schließlich sei das Unternehmen bereits hervorragend positioniert und gehöre zu den führenden Anbietern bei Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Es sollte daher von der wachsenden Bedeutung dieses Zukunftstrends profitieren. Außerdem verdiene die Gesellschaft bereits ordentlich Geld, um damit den Ausbau des Geschäfts und die Entwicklung weiterer innovativer Technologien voranzutreiben. Regional betrachtet habe Wirecard dabei unter anderem auch die bislang wenig erschlossenen Schwellenländermärkte im Blick. Alles in allem sehen wir daher gute Chancen, dass das überdurchschnittlich hohe Wachstum in den nächsten Jahren aufrechterhalten werden kann, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 08.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link