ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (06.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aschheimer E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Kurz vor den Halbjahreszahlen am morgigen Mittwoch (7. August) lege der Zahlungsdienstleister noch einmal nach: Am Dienstagmorgen melde Wirecard eine Erweiterung der Kooperation mit der Reiseplattform lastminute.com. Könne diese Meldung die Aktionäre nach dem Vortagesverlust wieder in Kauflaune versetzen?Wie die Unternehmen am Morgen bekannt gegeben hätten, werde Wirecard die Zahlungsakzeptanz für den Online-Reise- und Freizeitanbieter als einer der offiziellen Acquiring-Partner übernehmen. Neben der Herausgabe von B2B- und B2C-Travel Cards wickle Wirecard im Rahmen der erweitern Kooperation nun die auf lastminute.com getätigten Zahlungen über die eigene digitale Financial Commerce Platform ab.Bislang hätten Wirecard und lastminute.com bereits im Bereich Supplier and Commission Payments (SCP) für Tochtergesellschaften der Reiseplattform zusammengearbeitet. Des Weiteren hätten die beiden Unternehmen im Vorjahr gemeinsam die lm Card auf den Markt gebracht, eine Multi-Currency-Karte für Reisende.Mit der lastminute.com-Partnerschaft baue der DAX-Konzern das Engagement im eTravel-Markt aus. Zuvor habe Wirecard in den letzten Monaten zahlreiche weitere Kooperationen gemeldet, wobei die Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit mit den deutschen Filialen der Aldi Gruppe klar herausstechen würden.In diesem Umfeld deute sich für den DAX-Titel am Dienstagmorgen ein positiver Handelsstart ab. Im vorbörslichen Handel bei Tradegate gehe es rund zwei Prozent nach oben.Die Kaufempfehlung des AKTIONÄR mit einem Kursziel von 200 Euro gilt weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link