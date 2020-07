Die Oberste Rechnungskontrollbehörde (ORKB) werde eine Untersuchung gegen die BaFin sowie gegen das Finanzministerium einleiten. Ursache sei der Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF)-Skandal, habe es in einem "Spiegel"-Interview mit dem Chef der Obersten Rechnungskontrollbehörde geheißen. Die ORKB werde der Frage nachgehen, warum die BaFin Beweise für das Fehlverhalten von Wirecard ignoriert habe. Darüber hinaus werde die ORKB auch untersuchen, wie die Bafin und das Finanzministerium auf die Hinweise auf Bilanzfälschungen bei Wirecard reagiert hätten.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich gestern erholt und unter der psychologisch wichtigen 13.000-Punkte-Marke ein Hoch ausgebildet. Der Index sei danach zu den vorherigen Hochs zurückgekehrt und werde weiterhin innerhalb der Kurszone unter 12.835 Punkten gehandelt. Sollte es den Bären gelingen, den DAX unter diesen Bereich zu bringen, könnte eine Vertiefung der Abwärtsbewegung in Aussicht gestellt werden, wobei das Swing-Level von 12.650 Punkten das erste Ziel sein könnte. Man solle beachten, dass die 200-Stunden-Linie im gleichen Bereich verlaufe. Der heutige Zinsentscheid der EZB dürfte für Aktien ein Nicht-Ereignis sein, da allgemein erwartet werde, dass die Notenbank in Wartehaltung verbleibe. Allerdings könnten die US-Einzelhandelsdaten für die Aktienmärkte eine treibende Kraft sein, zumal sie zur gleichen Zeit veröffentlicht würden, zu der Christine Lagarde ihre Pressekonferenz nach der Sitzung beginne. Der 13.000-Punkte-Bereich sei der erste Widerstand, den es zu beobachten gelte, sollte man eine Erholung von den anfänglichen Rückgängen sehen.



Der Verband der Europäischen Automobilhersteller habe heute um 8:00 Uhr die neuesten Daten zum europäischen Automobilmarkt veröffentlicht. Die Autozulassungen in den 27 EU-Ländern seien im Juni um 22,3% im Jahresvergleich auf 0,95 Millionen Einheiten gefallen. Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe einen Rückgang seiner Autoverkäufe um 25,9% verzeichnet, wobei die größten Rückgänge bei den Marken Volkswagen und Seat zu verzeichnen gewesen seien. Die Verkäufe von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) seien um 26,3% im Jahresvergleich gefallen. Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) habe mit 19,2% den geringsten Rückgang verzeichnet. Während Mercedes einen Rückgang von 11,6% verzeichnet habe, sei der Absatz von Smart um 83% zurückgegangen.



Einem Bericht der "Financial Times" zufolge habe sich Markus Braun, der ehemalige CEO von Wirecard, 35 Millionen EUR von der Wirecard Bank geliehen. Während das Darlehen Mitte März von Braun vollständig zurückgezahlt worden sei, sei die Frage aufgeworfen worden, ob der Zahlungsdienstleister die Regulierungsbehörde über das Darlehen hätte informieren sollen. Darüber hinaus behaupte die "Financial Times", dass Mitglieder des Aufsichtsrats von Wirecard erst nach der Auszahlung des Kredits an Braun über diesen informiert worden seien. Der Bericht übe heute einen gewissen Druck auf die Wirecard-Aktie aus, da er auf eine weitere fragwürdige Praxis des Unternehmens hinweise. (16.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa werden am Donnerstag tiefer gehandelt, so die Experten von XTB.Die BIP-Daten für das zweite Quartal aus China hätten gezeigt, dass die chinesische Wirtschaft im Jahresvergleich wieder auf Wachstumskurs sei. Die monatlichen Produktions- und Einzelhandelsdaten für Juni hätten jedoch gezeigt, dass sich zwar die Angebotsseite erholt habe, die Nachfrage jedoch unter dem Vorjahresniveau bleibe. Die US-Einzelhandelsumsätze (14:30 Uhr) und der Zinsentscheid der EZB (13:45 Uhr) seien die Ereignisse, die es heute zu beobachten gelte.