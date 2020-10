Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,5801 EUR -4,60% (15.10.2020, 12:03)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (15.10.2020/ac/a/nw)



Viele Händler und Gewerbetreibende hätten im Stadtstaat Singapur neuerdings nichts zu lachen, v.a. diejenigen, welche für Abwicklungsservices Wirecard unter Vertrag genommen hätten. Das Bezahlen in Shops oder die Begleichung der lokalen Mobilfunkrechnung sei abrupt zum Erliegen gekommen, Kundenvorgänge und das Clearing über eine Bank würden neuerdings fehlschlagen, berichte das "Handelsblatt". Die meisten Händler treffe die Abschaltung der Services unvorbereitet, sie könnten nicht schnell genug Ersatzpartner finden.Es zeige sich, dass Wirecard über die Jahre sehr wohl ein organisches Geschäft im Stadtstaat habe aufbauen können. Nun drohe Singapur - zumindest in Teilen - ein Bezahlchaos. Betroffen seien z.B. Starbucks, der Mobilfunkbetreiber M1 und etliche Restaurants.Die Folgen seien drastisch, und mancher Betreiber tue sich schwer, einen neuen Bezahldienst zu finden. Gleichzeitig drohe ein Kostendruck. Mögliche Alternativanbieter zu Wirecard seien deutlich mit höheren Gebührenforderungen unterwegs. Viele Dienstleistungen und Warenkäufe dürften deshalb schon bald im Stadtstaat verteuern, Gewerbetreibende müssten schnell umsteigen, um nicht Kunden und Umsätze zu verlieren.