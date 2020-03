Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

98,42 EUR +2,95% (25.03.2020, 14:01)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

98,16 EUR +1,28% (25.03.2020, 13:46)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (25.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie habe am Dienstag eine dynamische Gegenbewegung gestartet und sei um 14% nach oben gesprungen. Am Mittwoch gehe es weiter aufwärts, zeitweise sei dabei auch die 100-Euro-Marke wieder zurückerobert worden. Darüber dürften sich jedoch nicht alle Marktteilnehmer freuen, denn nach Daten von S3 Partners sei die ohnehin sehr hohe Shortquote bei Wirecard zuletzt sogar noch weiter gestiegen. Wie aus einem Tweet von Managing Director Ihor Dusaniwsky von Dienstagabend hervorgehe, seien zuletzt rund 28 Mio. Aktien in der Hand von Leerverkäufern gewesen. Das entspreche fast einem Viertel des Free Floats.Für die Shortseller habe sich die Coronavirus-Krise als mächtiger Verbündeter erwiesen - nicht nur, aber auch bei Wirecard: Die Panikverkäufe der letzten Wochen hätten den Aktienkurs des Aschheimer Unternehmens seit Mitte Februar um bis zu 45% einbrechen lassen. Im Tief habe die Wirecard-Aktie in der Vorwoche keine 80 Euro mehr geskostet - der niedrigste Stand seit Ende 2017. Nicht einmal die wiederholten Bilanzvorwürfe der "Financial Times" hätten die Wirecard-Aktie so tief fallen lassen.Wirecard selbst habe aber trotz Coronavirus-Krise erneut die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Auch neuen Kooperationen würden signalisieren, dass das operative Geschäft fast unverändert weiterläuft. Hinzu komme, dass aktuell immer mehr Menschen auf Online-Bestellungen ausweichen und in den Geschäften aus hygienischen Gründen bargeld- und kontaktlose Zahlungsoptionen nutzen würden. Dadurch könnte sich die Digitalisierung von Bezahlprozessen sogar beschleunigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: