Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

119,15 EUR -2,73% (17.10.2019, 14:16)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

119,35 EUR -2,29% (17.10.2019, 14:31)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (17.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nachdem die "Financial Times" (FT) am Dienstag zum wiederholten Mal die Bilanzierung des Zahlungsdienstleisters in Zweifel gezogen habe, würden Rufe nach einer Sonderprüfung laut. Laut Medienberichten würden das auch Großaktionäre und Aktionärsschützer unterstützen.Vor allem Letztere würden nach den wiederholten Bilanz-Vorwürfen Druck und fordern von Wirecard transparente Aufklärung machen: "Der Konzern kann die gravierenden Vorwürfe nicht mehr einfach beiseite wischen", habe Daniela Bergdolt, Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) dem "Handelsblatt" gesagt.Hinweise auf Missstände seien vom Vorstand in der Vergangenheit abgebügelt worden, ehe die Wahrheit im Nachhinein scheibchenweise ans Licht gekommen sei, kritisiere die Aktionärsschützerin. "Damit muss Schluss sein. Wirecard ist ein DAX-Konzern, kein Start-up." Sie fordere daher eine Sonderprüfung durch Dritte.Fondsmanager Ingo Speich von der Deka-Bank habe erklärt, dass sein Institut eine Sonderprüfung unterstützen würde, wenn diese bei der nächsten Hauptversammlung zur Debatte stünde. Dabei gelte es aber zu bedenken, dass die nächste ordentliche Hauptversammlung erst am 2. Juli 2020 stattfinde.Darüber hinaus müsse das Unternehmen aber auch kurzfristig handeln, etwa durch den Ausbau der Compliance-Abteilung und eine kompetentere Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat.Außerdem müsse der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young (EY) von seiner Verschwiegenheitspflicht befreit werden, um zur Aufklärung beitragen zu können. Schließlich habe EY ein hohes Eigeninteresse, dass mögliche Zweifel ausgeräumt würden.Bei Wirecard würden derlei Forderungen auf Unverständnis stoßen, heiße es in dem Bericht. Nach Einschätzung des AKTIONÄR seien mehr Transparenz und eine lückenlose Aufklärung jedoch der einzige Weg, um Kritikern und Shortsellern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dementi und der stoische Blick nach vorne würden dafür nicht ausreichen.Solange jederzeit weitere Negativ-Schlagzeilen zu befürchten sind, bleibt Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bei seiner neutralen Haltung gegenüber der Wirecard-Aktie. (Analyse vom 17.10.2019)