Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

154,75 EUR +2,52% (06.11.2018, 13:30)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

154,55 EUR +1,74% (06.11.2018, 13:45)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (06.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Wertpapier gehöre heute erneut zu den größten Gewinnern im DAX. Trotzdem sollten sich Investoren nicht zu früh freuen: Auch am Montag sei es stark gestartet und im Tagesverlauf wieder ins Minus gerutscht.Im Zuge dessen sei wieder die horizontale Unterstützung knapp unterhalb der 150-Euro-Marke erfolgreich getestet worden. Von dort aus gehe es am Dienstagvormittag zunächst wieder um bis zu 2% nach oben. Die Richtungssuche des neusten DAX-Mitglieds setze sich damit auch in dieser Woche fort.Seit das Wertpapier Anfang September bei 199 Euro seinen bisherigen Höchststand markiert habe, befinde es sich in einer Konsolidierung. Trotz zwischenzeitlicher Erholungsversuche gehe es dabei überwiegend bergab. Innerhalb von zwei Monaten habe der Titel rund 25% an Wert eingebüßt. Selbst starke Quartalszahlen hätten in der Vorwoche keine nachhaltige Trendwende einleiten können.Nach der monatelangen Mega-Rally - zwischen Januar 2017 und September 2018 habe sich die Aktie in der Spitze fast verfünffacht - sei die Konsolidierung nicht ungewöhnlich, das positive Momentum sei jedoch entwichen. Selbst der positive Newsflow habe letztlich keine frischen Impulse setzen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: