Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

138,95 EUR +0,65% (06.02.2020, 13:33)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

139,00 EUR +0,65% (06.02.2020, 13:47)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (06.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Payment-Spezialist Wirecard wickle nicht nur Zahlungen ab, sondern wolle die Zukunft des Bezahlens mit eigenen Diensten und Produkten aktiv mitgestalten. Ein neues Pilotprojekt am Flughafen München zeige nun, wie das Bezahlen im Laden künftig ganz ohne klassische Kasse funktionieren könne.In Partnerschaft mit SES-imagotag und Wirecube habe Wirecard die Mobile-Payment-Lösung "Smart Checkout - Tap, Pay, Enjoy" entwickelt. Dabei handle es sich um ein mobiles und kassenloses Bezahlsystem, bei dem Verbraucher Artikel direkt am Warenregal über ein elektronisches Preisschild per Smartphone bezahlen könnten.Den Einkauf- und Bezahlprozess mit dem neuen System beschreibe Wirecard in einer Pressemitteilung so: "Um einzukaufen und Artikel in den Warenkorb zu legen, halten Kunden ihr Smartphone lediglich vor ein digitales Preisschild von SES-imagotag. Das Produkt wird per Near-Field-Communication (NFC) oder per Kamera-Scan des angezeigten QR-Codes erfasst, das Smartphone öffnet nach wenigen Sekunden automatisch eine mobile Web-Applikation von wirecube, auf der der Kunde den Kauf mühelos abschließen kann."Die Zahlung erfolge schließlich per Kreditkarte, alternativ stehe auch Alipay als Bezahlmöglichkeit zur Verfügung. Die Installation einer zusätzlichen App sei nach Unternehmensangaben nicht erforderlich - stattdessen werde der Kunde für den Bezahlvorgang auf eine mobile Website geleitet.Wirecard habe in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche Projekte und Prototypen vorgestellt, die das Einkaufserlebnis der Zukunft verändern und den Trend hin zum bargeldlosen und mobilen Bezahlen beschleunigen könnten - vom Bezahlen per Handflächenscan über einen "Smart Mirror" bis hin zum kassenlosen "Grab & Go Store".Auch bei den Anlegern komme dieser Pioniergeist gut an. Kurzfristig liege der Fokus aber vor allem auf den vorläufigen Zahlen am 14. Februar und dem Ausgang der laufenden Bilanz-Sonderprüfung. Vor allem Letztere dürfte nach Einschätzung des "Aktionär" die weitere Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen.Mutige Anleger setzen weiterhin auf positive Impulse für das laufende Comeback der Aktie, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link