Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

39,90 EUR -61,82% (18.06.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

35,105 EUR -2,21% (19.06.2020, 08:51)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (19.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Vorstand des DAX-Konzerns habe sich in einer Videobotschaft zu den jüngsten Entwicklungen und den Bilanzunregelmäßigkeiten geäußert, die am Donnerstag für einen historischen Kursrutsch von über 60% gesorgt hätten. Am Markt bleibe die Unsicherheit derweil groß: Im vorbörslichen Handel falle die Wirecard-Aktie am Freitagmorgen weiter."Das Unternehmen ist vom Wirtschaftsprüfer EY darüber informiert worden, dass ein Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 aufgrund unberechtigter Bankbestätigungen weitere Prüfungshandlungen erfordert", erkläre Vorstandschef Markus Braun in dem Video noch einmal. Der Zahlungsabwickler habe deshalb am Vortag die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts zum vierten Mal verschieben müssen und an der Börse ein Kursbeben ausgelöst.Laut EY gebe es Hinweise darauf, dass von einem Treuhänder oder aus dem Bereich zweier Banken, die die Treuhandkonten verwalten würden, falsche Saldenbestätigungen vorgelegt worden seien. Es sei bislang unklar, warum die beiden Banken dem Wirtschaftsprüfer gegenüber erklärt hätten, dass die Bestätigungen gefälscht seien. Konkret bedeute das: Bei Bankguthaben auf asiatischen Treuhandkonten i.H.v. 1,9 Mrd. Euro sei wegen des Täuschungsverdachts unklar, ob die Gelder existieren würden.Wirecard stehe in engem Austausch mit dem Treuhänder und den Banken, so Braun weiter. "Der Treuhänder hat der Wirecard AG angekündigt, dass er den Sachverhalt kurzfristig mit den beiden Banken, die die Treuhandkonten verwalten, klären wird." Es könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass Wirecard in einem "Betrugsfall erheblichen Ausmaßes" zum Geschädigten geworden sei, so Braun.Angesichts dieses Schocks sei die Wirecard-Aktie am Donnerstag um bis zu 70% eingebrochen und letztlich rund 62% tiefer bei 39,90 Euro aus dem Handel gegangen - der zweitgrößte Tagesverlust eines DAX-Unternehmens aller Zeiten. Zwar sei nach einem solchen Kursbeben jederzeit mit einer technischen Gegenbewegung im Chart zu rechnen. Solange die Frage nach dem Verbleib der 1,9 Mrd. Euro nicht geklärt sei, scheine eine nachhaltige Erholung kaum möglich, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link