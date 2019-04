Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (30.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach den schweren Vorwürfen der "Financial Times" (FT) wegen angeblicher Bilanztricks habe der deutsche Zahlungsdienstleister in den vergangenen Tagen wieder mit positiven Nachrichten bei den Anlegern punkten können. Nach dem Einstieg der japanischen Softbank und einer starken Jahresbilanz lege das Management am Dienstag mit weiteren operativen Neuigkeiten nach.Nach turbulenten Wochen wolle Vorstandschef Markus Braun den Fokus endlich wieder auf das boomende operative Geschäft lenken, was nicht zuletzt dank starken Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr immer besser gelinge. Das würden auch die Anleger honorieren: Innerhalb der letzten Woche sei der Aktienkurs um über 20% nach oben geklettert.Da sei es auch kein Beinbruch, dass die Wirecard-Aktie am Dienstagvormittag etwas schwächele und mit moderaten Verlusten um den Schlusskurs vom Montag pendele. "Der Aktionär" setze auf eine baldige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:135,10 EUR -0,11% (30.04.2019, 11:43)