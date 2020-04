Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

136,98 EUR +8,32% (23.04.2020, 11:59)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

136,82 EUR +5,51% (23.04.2020, 12:14)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (23.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der finale Bericht zur Bilanzprüfung durch KPMG lasse noch einige Tage länger auch sich warten, doch so viel habe Wirecard schon verraten: Bislang gebe es keine Belege für Manipulation. Liefere das neuen Schwung für die Erholungsrally?Die Anleger würden zuversichtlich reagieren, aber zunächst nicht euphorisch auf die Unternehmensmeldung von Mittwochabend: Die Wirecard-Aktie starte am Donnerstagmorgen mit einem Plus von rund fünf Prozent als größter DAX-Gewinner in den Xetra-Handel.Zum Vergleich: Als der Zahlungsabwickler Mitte März einen positiven Zwischenstand zur laufenden Sonderprüfung veröffentlicht habe, sei die erste Reaktion extremer ausgefallen. Damals sei die der Kurs in der Spitze um rund 30 Prozent nach oben geschossen.Wichtiger als eine kurzfristige Kursexplosion wäre aus Sicht des "Aktionär" jedoch ohnehin, dass die Sonderprüfung die wiederholten Zweifel an der Bilanzierung ausräumen könne und der Fokus nach über einem Jahr Ungewissheit endlich wieder voll und ganz auf die operative Entwicklung rücken könne. Konkrete Daten dazu - speziell mit Blick auf die derzeitige Corona-Krise - würden die Q1-Zahlen am 12. Mai liefern.Die Aktie könne derweil an ihre dynamische Aufwärtsbewegung anknüpfen und mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie ein charttechnisches Kaufsignal erzeugen. Seit dem Krisentief Mitte März habe der Kurs somit bereits rund 65 Prozent zugelegt.Das erste Zwischenziel der laufenden "Aktionär"-Empfehlung bei 145 Euro rücke damit immer näher. Mittel- und langfristig sei aber ohnehin ein Anstieg in Richtung des Allzeithochs bei 199 Euro und darüber hinaus die Maßgabe.Anleger setzen auf eine Fortsetzung des Comebacks, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.04.2020)