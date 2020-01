Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (22.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Seit dem 10. Januar sei Thomas Eichelmann der Aufsichtsratschef von Wirecard. Jetzt habe er sein erstes Interview gegeben und sorge mit seinen Ideen für Aufsehen. Denn er wolle nichts anderes, als den Vorstand und Aufsichtsrat umbauen.In einem Interview mit dem "Manager Magazin" spreche Eichelmann über seine Pläne für den Aschheimer Konzern. Er diskutiere insbesondere, die Ressortverteilung im Vorstand zu verändern sowie das Gremium um zwei Personen zu erweitern, so das "Manager Magazin". Spannend werde auch, was mit den vier amtierenden Vorstandmitgliedern passiere, deren Verträge zum Jahresende auslaufen w[rden. Der Vorstandsvorsitzende und Großaktionär Markus Braun gelte laut Eichelmann dagegen als gesetzt. Darüber hinaus sehe Eichelmann auch eine Verstärkung des Aufsichtsrates um zwei Positionen als sinnvoll an.Eichelmann sei nicht Brauns Wunschkandidat gewesen, melde das "Handelsblatt" und berufe sich dabei auf Unternehmenskreise. Doch genau das könnte den Ausschlag für dessen Berufung gegeben haben. An bisheriger Besetzung und Arbeit des Kontrollgremiums habe sich in der Vergangenheit immer wieder Kritik entzündet / zuletzt auch im Zusammenhang mit den Bilanzvorwürfen der "Financial Times".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: