Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

172,15 EUR +2,47% (09.10.2018, 13:12)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (09.10.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Das Unternehmen habe heute Morgen neue langfristige Zielsetzungen für 2025 bekannt gegeben. Die bislang veröffentlichten Ziele der Vision 2020 sowie die EBITDA-Guidance für 2018 seien bestätigt worden. Bis 2025 solle der neuen Vision zufolge das Transaktionsvolumen auf mehr als 710 (2020e: mehr als 215; 2017: 91,0) Mrd. Euro, der Konzernumsatz auf mehr als 10 (2020e: mehr als 3,0; 2017: 1,49) Mrd. Euro und das EBITDA auf mehr als 3,3 (2020e: 0,9 bis 1,1; 2018e: 0,53 bis 0,56; 2017: 0,41) Mrd. Euro wachsen. Als Wachstumstreiber zum Erreichen der Ziele habe Wirecard den globalen Wandel hin zu digitalen Zahlungen, Mobile- und E-Commerce bzw. die beschleunigte Konvergenz zwischen Online-, Mobile- und Point-of-Sale-Transaktionen sowie datengestützte Zusatzleistungen genannt.Einen Vorgeschmack auf die ambitionierten Zielsetzungen habe Konzernchef Markus Braun schon letzte Woche in einem Interview mit dem Handelsblatt (04.10.) geliefert, in dem er zusätzlich eine Vervielfachung des Börsenwerts in den nächsten fünf Jahren auf gut 150 Mrd. Euro für möglich gehalten habe. Nähere Details zur Vision 2025 gebe das Unternehmen heute auf seinem Innovation Day bekannt.Nach Erachten des Analysten seien die Ziele für 2025 etwas zu ambitioniert, würden sie doch postulieren, dass die Wachstumsraten ähnlich hoch wie im Durchschnitt der letzten fünf Jahre bzw. nur etwas unter den überdurchschnittlich hohen Raten von 2018 liegen sollten. Das Wertpapier bleibe trotz langfristig hoher Wachstumsraten zu teuer. Ebenso berge der derzeitige Hype um die Aktie und das Unternehmen ein hohes Risiko für Kursrückschläge. Dies habe bspw. der gestrige (08.10.) Tag gezeigt, an dem sie ohne nennenswerten Grund einen Kurseinbruch von 12% verzeichnet habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:170,55 EUR +2,62% (09.10.2018, 12:57)