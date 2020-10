Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,724 EUR -9,48% (02.10.2020, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,723 EUR -9,92% (02.10.2020, 22:26)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (04.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im Bilanzskandal beim Ascheimer Konzern schnell auch die Finanzaufsicht BaFin in die Kritik geraten - u.a. weil Mitarbeiter der Behörde bis kurz vor dem Kollaps des Unternehmens mit Wirecard-Aktien und -CFDs gezockt hätten. Nun solle es strengere Vorgaben für private Finanzgeschäfte der Beschäftigten geben.Dazu sei eine Dienstanweisung erlassen worden, die sich am Verhaltenskodex des BaFin-Direktoriums und den Regelungen der Bundesbank, habe ein Sprecher des Finanzministeriums erklärt. Vorgesehen sei ein Verbot privater Finanzgeschäfte mit Bezug auf Finanzinstrumenten von Unternehmen, die von der Bonner Behörde beaufsichtigt würden. Auch der Handel mit Aktien, Anleihen und Derivaten von europäische Finanzunternehmen werde verboten und zwar unabhängig davon, ob die BaFin diese kontrolliere oder nicht.Finanz-Staatssekretär Jörg Kukies habe von einem "guten und notwenigen Schritt" im Vorgriff auf eine größere Reform der BaFin gesprochen. "Es ist unerlässlich, dass schon der bloße Anschein von Interessenkonflikten schnellstmöglich vermieden wird." Über die strengeren Regeln für BaFin-Beschäftigte hinaus arbeite das Bundesfinanzministerium auch an einer Reform des Wertpapierhandelsgesetzes. Auch eine Verschärfung der Regeln für Mitarbeiter des Finanzministeriums werde ausgearbeitet.Nach einer relativ stabilen Seitwärtsphase auf sehr niedrigem Niveau sei die Wirecard-Aktie am Freitag bis in den Bereich von 0,72 Euro abgesackt. Nachrichten und fundamentale Daten würden dabei allerdings kaum noch eine Rolle spielen. Die Wirecard-Aktie bleibe fest in Zockerhand, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: