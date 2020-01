Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

110,85 EUR +0,27% (10.01.2020, 15:57)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

110,95 EUR +0,18% (10.01.2020, 16:12)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (10.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Erhöhte Aktivität auf der Short-Seite habe die Aktie von Wirecard Ende 2019 zusätzlich belastet. Seit dieser Woche würden sich jedoch einige Leerverkäufer bereits wieder zurückziehen. Ein weiterer Hinweis auf einen nahenden Showdown?Während die Summe der offenlegungspflichtigen Netto-Leerverkaufspositionen auf 4,43% gesunken sei, dürfte die Shortquote bei Wirecard insgesamt noch deutlich höher sein: Laut IHS Markit seien Anfang Januar 18,2% der Aktien verliehen gewesen - noch einmal deutlich mehr als Anfang Dezember (14%). Nach Daten von S3 Partners, aus denen der Branchenblog Finanz-Szene.de zitiert, seien Anfang Januar sogar rund 24,7 Mio. Papiere leerverkauft gewesen - also knapp 20% aller Wirecard-Aktien.Der Grund liege auf der Hand: Sie würden die Zweifel der "Financial Times" (FT) an der Bilanzierung des deutschen Zahlaungsabwicklers teilen oder würden zumindest an weitere Enthüllungen glauben, die den Aktienkurs belasten könnten - und würden sich mit entsprechenden Wetten positionieren. In den letzten Wochen hätten die Shorties aber keine weitere "Schützenhilfe" in Form von negativen Medienberichten mehr bekommen.Wenn die Ermittlungen in Singapur und die Bilanz-Sonderprüfung dagegen Wirecards weiße Weste bestätigen würden, dann habe die Wirecard-Aktie das Zeug für eine dynamische Erholungsrally. In diesem Fall dürften weitere Leerverkäufer die Flucht ergreifen. Der Short-Squeeze würde die Kurserholung dann zusätzlich befeuern.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link