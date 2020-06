Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

21,445 EUR -46,25% (19.06.2020, 12:17)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

21,125 EUR -41,16% (19.06.2020, 12:32)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (19.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Indizien für einen Betrugsfall von großem Ausmaß um den DAX-Konzern Wirecard scheinen sich zu verdichten. Inzwischen habe sich eine der fraglichen Banken zu der Angelegenheit geäußert. Die Aktie breche daraufhin um weiter 50 Prozent auf unter 20 Euro ein.Die philippinische Bank BDO Unibank, bei der angeblich eines von zwei fraglichen Treuhandkonten für Wirecard geführt worden sei, habe am Freitag erklärt, dass das deutsche Unternehmen kein Kunde sei: "Das Dokument, in dem die Existenz eines Wirecard-Kontos bei BDO behauptet wird, ist ein manipuliertes Dokument, das gefälschte Unterschriften von Bankangestellten trägt", habe es in der Stellungnahme des in der Stadt Makati ansässigen südostasiatischen Geldhauses geheißen. "Der Fall ist an die Zentralbank der Philippinen berichtet worden." Zuvor habe die US-Nachrichtenagentur "Bloomberg" über die Stellungnahme berichtet.Im Mittelpunkt des Bilanzskandals stünden zwei asiatische Banken und ein Treuhänder, der seit Ende vergangenen Jahres für Wirecard die Konten verwalte. Auf den Konten seien angeblich 1,9 Milliarden Euro verbucht gewesen. Die für Wirecard tätigen Bilanzprüfer würden jedoch mittlerweile bezweifeln, dass diese 1,9 Milliarden Euro tatsächlich existieren würden. Wirecard selbst fürchte einen "gigantischen" Milliardenbetrug und wolle Strafanzeige erstatten, habe das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Am Freitagmorgen sei Wirecard allerdings für Rückfragen zunächst nicht zu erreichen gewesen, melde die Nachrichtenagentur dpa-AFX.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: