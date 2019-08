Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (05.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Aschheimer E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Am Mittwoch (7. August) habe das Warten für die Wirecard-Aktionäre ein Ende: Dann werde Vorstandschef Markus Braun die Zwischenbilanz für das erste Halbjahr vorlegen. Sattes Umsatz- und Ergebniswachstum seien gesetzt, einige Anleger und Analysten würden daher auf eine anders geartete Überraschung spekulieren.Der anhaltende Boom beim Online-Shopping und der ungebrochene Trend hin zum bargeldlosen Bezahlen dürfte bei Wirecard auch im abgelaufenen zweiten Quartal für kräftiges Wachstum gesorgt haben. Wenn der Zahlungsabwickler am Mittwoch seine Q2-Bilanz präsentiere, würden die von "Bloomberg" befragten Analysten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen rund 32-prozentigen Umsatzanstieg auf 628,4 Millionen Euro erwarten. Beim operativen Ergebnis (EBITDA) werde im gleichen Zeitraum derzeit eine Steigerung im 38 Prozent auf 184,1 Millionen Euro prognostiziert. Der Gewinn pro Aktie solle mit rund 0,99 Euro sogar 48 Prozent über dem Vorjahreswert liegen.Wirecard sei allerdings nicht nur für kräftiges Wachstum bekannt, sondern habe in der Vergangenheit bereits wiederholt mit Prognose-Erhöhungen überrascht - zuletzt etwa bei der Vorlage der Q1-Zahlen im Mai. Seitdem erwarte Vorstandschef Markus Braun für das Gesamtjahr einen operativen Gewinn (EBITDA) von 760 bis 810 Millionen Euro.In Stein gemeißelt sei aber auch diese Spanne noch nicht, zumindest wenn es nach Robin Brass von Hauck & Aufhäuser gehe. Es stehe wohl eine weitere Anhebung der Unternehmensziele bevor, so der Analyst in der Vorwoche. Seine Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie mit einem Kursziel von 240 Euro habe er im Vorfeld der Zahlen bestätigt. Auch "Der Aktionär" bleibe vor den Zahlen optimistisch - zumal eine positive Überraschung für den ersehnten Ausbruch der Wirecard-Aktie aus dem aktuellen Seitwärtstrend sorgen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: