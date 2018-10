Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Nach dem heftigen Auf und Ab der Vorwoche befinde sich das Wertpapier auf Richtungssuche und pendle am Dienstagvormittag um den Schlusskurs vom Montag. Könne eine neue Payment-Initiative mit prominenten Partnern neue Impulse liefern?Gemeinsam mit dem Kölner EHI Retail Institut und großen Partnern wie Google, Mastercard, Payback und Visa zähle Wirecard zu den Gründungsmitgliedern der EHI Mobile-Payment-Initiative. Ziel des Verbunds sei es, bei Handel und Konsumenten für die Akzeptanz von Mobile-Payment-Lösungen zu werben sowie den Austausch unter den Partnern zu verbessern. Laut einer Umfrage des EHI sei mangelnde Information über Mobile-Payment-Funktionen einer der Hauptgründe, weshalb einige Verbraucher der Technologie noch skeptisch gegenüberstünden. Der Trend gehe aber auch hierzulande klar zu bargeldlosen und mobilen Bezahllösungen - was bei Payment-Abwicklern wie Wirecard die Kasse klingeln lasse.Speziell im Bereich Mobile Payment habe das Unternehmen schon 2015 die Payment-App "boon" an den Start gebracht. Als vollständig digitalisierte mobile Bezahllösung sei "boon" nach Unternehmensangaben unabhängig von Banken und Telekommunikationsanbietern anwendbar und unterstütze je nach Land Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay und/oder Garmin Pay. Mit einer digitalen Mastercard innerhalb der App könnten Nutzer ihr Smartphone so zum kontaktlosen Bezahlen nutzen.Wie Wirecard-Chef Markus Braun kürzlich in einem Interview verraten habe, solle die App sukzessive um klassische Banking-Funktionen erweitert werden und damit stärker zum rasanten Wachstumskurs beitragen. Laut der in der Vorwoche veröffentlichten "Vision 2025" möchte Wirecard den Umsatz in den nächsten Jahren auf 10 Mrd. Euro beinahe versiebenfachen. Beim Börsenwert peile CEO Braun einen Anstieg auf über 100 Mrd. Euro an.Mangels klarer Impulse bleibt "Der Aktionär" vorerst weiter an der Seitenlinie, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 11.10.2018)