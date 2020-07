Mit Material von dpa-AFX.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

3,12 EUR +21,85% (07.07.2020, 17:29)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

3,2505 EUR +33,14% (07.07.2020, 17:47)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (07.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Payment-Dienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Bei Wirecard laufe der Investorenprozess an. Darüber habe Insolvenzverwalter Michael Jaffé am Dienstag informiert. Seinen Angaben zufolge gebe es "bereits mehr als 100 Interessenten" für das Kerngeschäft und die Beteiligungen des insolventen Zahlungsabwicklers.Am weitesten Fortgeschritten seien demnach die Aktivitäten rund um die US-amerikanische Gesellschaft Wirecard North America. Diese habe sich in der Vorwoche selbst zum Verkauf gestellt und zwischenzeitlich die Investmentbank Moelis & Company mandatiert.Auch für weitere internationale Beteiligungen und das Kerngeschäft, das Acquiring und Issuing, würden nun Investorenprozesse eingeleitet, heiße es in der Pressemitteilung weiter. "Die potenziellen Investoren können sich nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung in Kürze in neu eingerichteten, virtuellen Datenräumen informieren und mit der Due-Diligence-Prüfung beginnen." Ziel sei es, zeitnahe Investorenlösungen im Interesse der Gläubiger, Arbeitnehmer und Kunden zu finden.Ob dies gelinge, stehe nach Einschätzung des "Aktionär" aber dennoch in den Sternen. Denn spätestens seit einem Bericht der "Financial Times" (FT) am Sonntag sei fraglich, wie werthaltig die Unternehmensteile von Wirecard überhaupt seien. Der Zahlungsabwickler habe Mitte Juni einräumen müssen, dass auf Treuhandkonten geführte Gelder für das so genannte Drittpartnergeschäft in Höhe von 1,9 Milliarden Euro wahrscheinlich nie existiert hätten und daraufhin Insolvenz beantragt.Laut dem Bericht der FT solle Wirecard aber auch im Kerngeschäft seit Jahren Verluste eingefahren haben, die offenbar mit den mutmaßlichen Luftbuchungen in Asien hätten kaschiert werden sollen. Deutsche Bank . Zwischenzeitlich habe sich auch deren CEO, Christian Sewing, dazu geäußert und die Erwartungen gedämpft. Natürlich sei Zahlungstechnologie interessant für die Deutsche Bank als eine der führenden Banken im Zahlungsverkehr weltweit, habe Sewing am Dienstag in einer Videokonferenz gesagt. "Wenn es dann eine potenzielle Gelegenheit gibt, sich mit Technologie zu befassen, bewerten wir das natürlich."Sewing habe jedoch betont, Zukäufe müssten stets Wert für die Aktionäre schaffen. Vor allem aber müssten die neuen Teile besser sein als das eigene Angebot. "Das ist eine hohe Hürde."Nachdem die Wirecard-Aktie am Dienstag über weite Strecken zweistellig im Minus notiert habe, verhelfe ihr die Aussicht auf den startenden Verkaufsprozess am Nachmittag zu einem deutlichen Plus von über zehn Prozent.Längerfristig orientiere Anleger sollten die Wirecard-Aktie aber weiterhin meiden, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2020)