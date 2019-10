Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (01.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Bei der Wirecard-Aktie würden die Gewinne aus der zweiten Hälfte der Vorwoche am Dienstag weiter abbröckeln. Daran könne weder eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank noch die Vorstellung eines innovativen Produkts durch das Unternehmen selbst etwas ändern.Wirecard wickle nicht nur Zahlungen ab, sondern treibe den Trend zum digitalen Bezahlen mit eigenen Innovationen aktiv voran. In einer digitalen Wallet bündle Wirecard nun erstmals ein klassisches Treueprogramm mit einer Payment-Funktion. Bei dem Pilotprojekt arbeite der Zahlungsabwickler mit CardGenY zusammen, einem in London ansässigen Unternehmen, das Toolkits für die digitale Transformation unter anderem in der Reisebranche anbiete.Mit der von Wirecard herausgegebenen Karte und dazugehörigen Apps könnten Verbraucher bei teilnehmenden Händlern mit jeder Zahlung über das Programm Punkte, Meilen oder andere Prämien sammeln. Gesammelte Punkte könnten anschließend in sogenanntes E-Geld umgewandelt werden, um sowohl online als auch am Point-of-Sale einzukaufen. Teilnehmende Händler würden von zusätzlichen Einnahmen profitieren, die durch das Einlösen von Punkten als digitale Zahlungsmethode entstünden.Wirecard rechne mit besonders hohem Interesse seitens der Luftfahrtbranche, wo das Unternehmen weltweit über 90 Kunden habe. Grundsätzlich solle die volldigitale "Multi-Merchant Loyalty-Lösung" aber Händlern aus den unterschiedlichsten Branchen offenstehen. Bereits in den kommenden zwölf bis 18 Monaten verspreche sich der Zahlungsabwickler durch das Programm zusätzlich Umsätze von mehr als 150 Millionen Euro.Derweil werfe der Kapitalmarkttag am nächsten Dienstag (8. Oktober) bereits seine Schatten voraus. Die von Vorstandschef Markus Braun in Aussicht gestellte Anhebung der langfristigen Ziele dürfte die Aktie antreiben und das Vertrauen der Investoren stärken, so Analystin Nooshin Nejati von der Deutschen Bank. Ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 200 Euro habe sie daher im Vorfeld der Veranstaltung bestätigt.Auf dieses Szenario setzt "Der Aktionär" auch im Aktien-Musterdepot und im Real-Depot, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link