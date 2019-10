Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: , WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (10.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach dem Kapitalmarkttag und der Anhebung der Ziele bis 2025 hätten sich in den letzten Tagen zahlreiche Analysten zur Wirecard-Aktie geäußert. Das Echo sei überwiegend positiv gewesen, doch ausgerechnet Dauerbulle Goldman Sachs werde nun etwas vorsichtiger.Analyst Mohammed Moawalla gehe in seiner Studie zwar weiterhin davon aus, dass Wirecard in Zukunft besser als die Branche insgesamt abschneiden werde. Es gebe inzwischen allerdings attraktivere Investmentchancen innerhalb des Payment-Sektors. In der Folge habe er zwar seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 230 Euro bestätigt, die Wirecard-Aktie jedoch von seiner Auswahlliste "Conviction Buy List" gestrichen. Einen neuen Favoriten habe der Goldman-Experte auch gleich gekürt: den niederländischen Zahlungsabwickler Adyen.Die Papiere des Wirecard-Rivalen seien im Gegenzug auf die "Conviction Buy List" gesetzt worden und das Kursziel von 800 auf 960 Euro erhöht. Damit traue Moawalla der Adyen-Aktie zwar nun satte 57 Prozent Kurspotenzial zu - aber immer noch weniger als Ex-Favorit Wirecard. Dort signalisiere das Kursziel sogar knapp 63 Prozent Luft nach oben.Die übrigen Analysten hätten sich derweil in ihren bisherigen Einschätzungen zu Wirecard bestätigt gesehen - positiv wie negativ:Die Experten von Bank of America hätten sich durch die Prognoseerhöhung und die Aussagen des Top-Managements nicht umstimmen lassen. Sie hätten ihr "underperform"-Rating für die Wirecard-Aktie mit einem fairen Wert von 120 Euro bestätigt - rund 15 Prozent unter dem aktuellen Kurs.Auch wenn speziell der Goldman Sachs-Kommentar am Donnerstag für Verunsicherung und erneute Kursverluste sorgt: "Der Aktionär" bleibt für die weitere Entwicklung von Wirecard positiv gestimmt. Speziell im direkten Vergleich mit Adyen (KGV 2019: 88) bietet Wirecard (KGV 2019: 32) eine nahezu moderate Bewertung und ein attraktiveres Chance/Risiko-Verhältnis, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 10.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link