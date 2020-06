Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

15,83 EUR -34,86% (22.06.2020, 13:45)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (22.06.2020/ac/a/d)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rund zwei Milliarden Euro sind verschwunden: Das einstige Börsen-Wunderkind Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) steht am Abgrund, die nächste große Skandalgeschichte eines deutschen Unternehmens könnte derzeit geschrieben werden, so die Analysten der Sutor Bank.Besonders hart treffe es jedoch die Inhaber von Wirecard-Aktien: Viele Milliarden Euro habe der Kurssturz von 100 auf unter 20 in nur drei Börsentagen die Anleger gekostet. Nach Ansicht der Sutor Bank könnte der Fall der Aktie weiter anhalten und dürfte die Volatilität hoch bleiben. Nicht alles was glänze, sei dauerhaft Gold, stelle die Sutor Bank fest. Bei besonders "schönen" Börsengeschichten gelte es Vorsicht walten zu lassen. Der Blick in die Vergangenheit zeige: Nicht nur Geschichte, sondern auch Geschichten würden sich wiederholen.Als Lösungsanbieter für den elektronischen Zahlungsverkehr besetze Wirecard ein wichtiges Zukunftsthema. Die Aussicht, bei einem neuen "big player" der Technologie-Industrie dabei zu sein, habe elektrisierend gewirkt. Von einem "Pennystock" Anfang der 2000er-Jahre (damals noch unter dem Namen des Vorgängerunternehmens) sei der Wirecard-Kurs auf über 180 Euro im Jahr 2018 gestiegen. Es habe sich gezeigt: Viele Anleger würden sich häufig von Stimmungen mitreißen lassen, doch auch Experten könnten mit Bewertungen falsch liegen. Nun gehe es rasant bergab mit dem Wirecard-Kurs. Um Risiken zu minimieren helfe daher eine breite Streuung von Werten. Das zeige auch die DAX-Entwicklung: Während der Kurs der Wirecard-Aktie in den letzten Tagen stark eingebrochen sei, habe sich der DAX leicht im Plus behaupten können.Ein Blick in die Historie zeige eine andere "Märchengeschichte", die zunächst ähnlich euphorisch wie Wirecard verlaufen sei: EM.TV. Das 1989 gegründete Medienunternehmen sei 1997 an die Börse gegangen, es sei ein großes Kursfeuerwerk gefolgt, das den Kurs vom Ausgabepreis unter 40 Cent zwischenzeitlich bis über 100 Euro getrieben habe. Die Aussicht, an der Entwicklung eines besonderen Börsenstars beteiligt zu sein, habe bei vielen Anlegern alle Vorsicht fahren lassen. EM.TV sei zeitweise mehr wert als die Lufthansa gewesen. Auch Wirecard sei bereits an der Lufthansa mit Blick auf die Börsenkapitalisierung vorbeigezogen gewesen. EM.TV sei schließlich tief durch Missmanagement gefallen, hinzugekommen sei die Veröffentlichung geschönter Zahlen.Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:15,448 EUR -40,17% (22.06.2020, 13:30)