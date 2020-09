Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im Bilanzskandal bei Wirecard sei schnell auch der langjährige Wirtschaftsprüfer EY in die Kritik geraten. In einem Brief an die Kunden äußere EY-Chef Carmine Di Sibio nun sein Bedauern - und gelobe für die Zukunft Besserung.Der Wirtschaftsprüfer EY bedauere, den Wirecard-Skandal nicht früher aufgedeckt zu haben. "Viele Menschen glauben, der Betrug bei Wirecard hätte früher entdeckt werden müssen, und wir verstehen das völlig", schreibe der EY-Chef in einem Brief an die Kunden. "Obwohl wir den Betrug erfolgreich aufgedeckt haben, bedauern wir, dass er nicht früher aufgedeckt wurde."Allerdings betone Di Sibio auch, dass der Betrug durch ein "hochkomplexes kriminelles Netzwerk" geschehen sei, entworfen, um alle zu täuschen - Investoren, Banken, Aufsichtsbehörden, Anwälte, Experten und Prüfgesellschaften. In einer Mitteilung vom Dienstag weise EY zudem Anschuldigungen, die bis zum Vorwurf der Mitwirkung am Betrug gereichten hätten, "entschieden zurück".EY stehe im der Causa Wirecard unter großem Druck. Fast zehn Jahres lang habe das Unternehmen die Bücher des Zahlungsabwicklers geprüft und testiert - ohne dabei milliardenschwere Luftbuchungen zu entdecken. Geschädigte Anleger würden dem Wirtschaftsprüfer bereits mit Schadenersatzklagen drohen, zudem habe mit DWS bereits der erste Kunde ein sicher geglaubte Prüfmandat zurückgezogen. Auch bei der Commerzbank gebe es entsprechende Überlegungen.Längerfristig orientierte Anleger sollten bei der Wirecard-Aktie besser an der Seitenlinie bleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: