Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (07.07.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Erster Konzernmanager sitzt in U-Haft - AktiennewsDie Nachrichten zum Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF)-Skandal reißen nicht ab, so die Experten von "FONDS professionell".Der frühere Geschäftsführer der Wirecard-Tochtergesellschaft Cardsystems Middle East habe sich den Strafverfolgern in München gestellt und sei festgenommen worden. Das würden verschiedene Medien berichten, darunter "Zeit Online" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft München. Die Strafverfolger hätten ihn aufgrund eines bereits zuvor beantragten Haftbefehls festgenommen, nachdem er als Beschuldigter vernommen worden sei, heiße es in der Meldung weiter. Anders als Ex-Wirecard-Chef Markus Braun müsse er in Untersuchungshaft bleiben, schreibe die "Süddeutsche Zeitung" (SZ).Der Haftbefehl stütze sich unter anderem "auf den dringenden Tatverdacht des gemeinschaftlichen Betrugs und versuchten gemeinschaftlichen Betrugs jeweils im besonders schweren Fall sowie den Verdacht der Beihilfe zu anderen Straftaten". Die Strafverfolger hätten befürchtet, dass der Manager Beweismittel beiseiteschaffen oder Zeugen beeinflussen könnte. Damit sei im Fall Wirecard auch erstmals offiziell von Betrug die Rede. Bislang sei nur von Betrugsverdacht gesprochen worden, wie die SZ bemerke. Der in Aschheim bei München ansässige Konzern habe am 18. Juni 2020 eingestanden, dass in seiner Bilanz für 2019 rund 1,9 Milliarden fehlen und vermutlich gar nicht existieren würden. Wirecard habe mittlerweile Insolvenz angemeldet.Ex-Wirecard-Chef Markus Braun habe sich zwischenzeitlich der Justiz gestellt, sei aber gegen Kaution wieder auf freiem Fuß. Anders als bei ihm habe das Amtsgericht München laut "Zeit Online" beim nun festgenommenen Manager aus Dubai eine Fortdauer der Untersuchungshaft angeordnet. Dagegen sei der Aufenthaltsort von Wirecard-Vorstand Jan Marsalek weiterhin nicht bekannt. Er habe über seinen Anwalt erklären lassen, sich nicht den Behörden stellen zu wollen. Seine Spur habe sich derweil verloren. Anders als angenommen solle er sich in den vergangenen Tagen nicht auf den Philippinen aufgehalten haben.Die Meinungen über die Ausschüttung aus Österreich würden auseinandergehen. Manfred Biegler, Geschäftsführer der Sammelklagen-Plattform Cobin Claims, orte eine Verletzung von Kapitalerhaltungsgrundsätzen. Er habe schon davor gegenüber der Redaktion moniert, die österreichische Gesellschaft habe sich nicht ausreichend gegen Probleme in Deutschland abgesichert. Ein Experte einer großen Steuerprüfungskanzlei, der nicht habe genannt werden wollen, habe hingegen gesagt, die Mutter müsse sich bei drohender Insolvenz sogar die Ausschüttung sichern. Letztendlich würde ja auch der Masseverwalter schauen, wo Geld zu holen sei, und hier auf die Vermögenswerte der Tochter zurückgreifen. Für den Konzern, seine Verantwortlichen und die Töchtergesellschaften gelte die Unschuldsvermutung.Ein weiteres Detail gebe es rund um die Masseverwalterin für die Wirecard CEE: Das Landesgericht Graz habe hier die Wiener Rechtsanwältin Ulla Reisch bestellt. Eine der Aufgaben der Insolvenzverwalterin sei es, die Insolvenzursache eines Unternehmens zu ergründen. Reisch sei die Ehefrau von Roland Reisch, Steuerberater und Gesellschafter bei TPA in Österreich. Die TPA-Wirtschaftsprüfer hätten der insolventen Wirecard CEE im März den Bestätigungsvermerk erteilt. Wirecard CEE sei in den Risikohinweisen nicht auf bekannte Probleme bei der deutschen Mutter eingegangen.Das Landesgericht Graz habe auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE gesagt, man sei sich des Zusammenhangs nicht bewusst gewesen. Allerdings seien die TPA Wirtschaftsprüfung und die TPA Steuerberatung im Firmenbuch getrennte Unternehmungen. Auch personell gebe es eine Trennung. Die zuständige Richterin werde ein besonderes Augenmerk auf den Sachverhalt legen, sollte es zu Fragen kommen. TPA habe die Frage nach Interessenskonflikten nicht beantwortet. Allerdings habe ein Sprecher betont, TPA hätten den Bestätigungsvermerk für Wirecard CEE zum Jahresabschluss 2019 am 3. Juli 2020 zurückgezogen. (News vom 07.07.2020)